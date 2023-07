Jiřina Bohdalová strhla celú pozornosť festialu na seba.

Filmový festival v Karlových Varoch raz do roka tradične prevráti inak ospalé mesto hore nohami. Zatiaľ čo sa tam schádzajú fanúšikovia celebrít a osobností z celej krajiny, domáci utekajú zo svojich domovov. Najväčším ťahákom akcie mal byť austrálsky herec Russell Crowe (59), no podľa reakcií divákov ho absolútne prevalcovala česká herecká legenda Jiřina Bohdalová (92). „Milujeme vás, Jiřinko,“ pokrikovali na ňu ľudia pri každej príležitosti. „Nečudujte sa, je to náš najväčší národný poklad,“ zhodnotil pred nami situáciu moderátor Libor Bouček (42), pričom významne dodal, že so slávnou herečkou sú rodinní priatelia.



Pre vážne zdravotné komplikácie bola jej účasť do poslednej chvíle otázna a nepočítalo sa ani s účasťou prezidenta festivalu Jiřího Bartošku (76), ktorý mal virózu. Aby sa nenakazil, neabsolvoval žiadnu tlačovú konferenciu, na obrovskú párty jedného zo sponzorov festivalu však prišiel. Festival je aj prehliadkou drahých večerných modelov.



Kým Simona Krainová (50) povedala, že si skôr kúpi dobrú knihu ako šaty, Andrea Verešová (43) tradične striedala róbu za róbou.

Odhalili ho

Rozruch v kúpeľnom meste, ktoré každý rok na začiatku prázdnin žije filmovým festivalom, nastal deň pred oficiálnym otvorením festivalu. Ulicami Karlových Varov sa totiž celkom nečakane začal pohybovať herec Russell Crowe. Keďže za ostatné obdobie mal slávny gladiátor obrovské výkyvy hmotnosti, obyvatelia mesta si neboli celkom istí, či je to on. „Keby ho nesprevádzali osobní strážcovia a nemaskoval by sa čiernymi okuliarmi, zrejme by nikomu nenapadlo, že je to on,“ povedali nám domáci.



Keď ho niekto na ulici oslovil, správal sa ako ozajstná hviezda, čiže veľmi príjemne. „Debatoval s ľuďmi a veľmi chválil naše mesto. Pýtal sa, ako sa tu žije, a nemal žiaden problém s podpismi a fotením. Úplne sa roznežnil, keď ho zastavila mamička s asi ročným dieťaťom na rukách. Prihováral sa mu, hladil ho po hlave a lícach. Kto by to na neho povedal?“ dozvedeli sme sa v uliciach. V chválospevoch na Karlove Vary Russell pokračoval počas nášho stretnutia. „Vôbec som o tomto meste a festivale netušil. Tá architektúra a história, všade, kam sa človek pozrie, ma dostala. Festival zasadený do krajšieho prostredia som ešte nikdy nevidel. Som tu prvýkrát a toto miesto ma naozaj ohromilo. Je nádherné. Vyzerá to tu naozaj ako v rozprávke. Bonusom môjho povolania je, že môžem spoznávať miesta, na ktoré by som sa možno nikdy nedostal,“ vyznal sa.

Jubileum neoslávi

Russell Crowe bol vo Varoch dovedna päť dní. Prioritne ho tam členovia festivalového výboru pozvali, aby mu udelili cenu za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie, no viac ako Krištáľový glóbus z rúk prezidenta festivalu Jiřího Bartošku ho potešilo, že tam mohol mať finále svojho koncertného turné. „Na javisku so svojou muzikou sa cítim oveľa lepšie ako na červenom koberci. Je za to menej peňazí ako za filmy, ale nevedel by som bez toho žiť,“ priznal. Naopak, veľmi nerád sa hlási k svojmu veku. Budúci rok v apríli ho čaká šesťdesiatka. „Už oslavujem len narodeniny iných ľudí, moje ma nezaujímajú. Keď sa ráno pozriem do zrkadla, poviem si – bože, kto to je? Už som prekročil istú hranicu, čo už,“ zamyslel sa.

Žiadne urážky

Na rozdiel od oscarového herca Jiřina Bohdalová komplexy z pribúdajúcich rokov nemá. Aj keď sa v Česku po jej vraj vážnych zdravotných komplikáciách špekulovalo, že už bude do konca života utiahnutá vo svojom dome, vstala ako fénix z popola. Keď kráčala po červenom koberci a ľudia na ňu volali, so širokým úsmevom im mávala a kričala: Čau! „Všetci sme za to vďační. Ona a tento festival sú spätí už mnoho rokov. Česku a Čechom to dáva pocit národnej hrdosti,“ povedal nám moderátor Libor Bouček. Je presvedčený, že kvantum ľudí na festival prichádza práve kvôli nej.



„Minulý rok to bolo extrémne a myslel som si, že to sa už nedá prekonať, a predsa. Všetci túto veľkú účasť pripisujeme Jiřinke. Včera sme sa stretli, pozhovárali sme sa a bola fantastická. Nikto nie je väčšia hviezda ako ona,“ povedal otvorene bez obáv, ako zareagujú ďalší umelci. „Ale to je fakt. Nikto sa nemôže uraziť. Okrem toho, že je to skvelá herečka, je aj vynikajúca kamarátka. Nech to znie akokoľvek zvláštne, viaže nás neobyčajne silné puto. Dá sa povedať, že je to naša rodinná kamarátka. Máme podobný názor na mnoho vecí, napríklad na správanie ľudí. Aj s Ondřejom Brzobohatým sme sa rozprávali o tom, že na to, ako sa má muž správať k žene, netreba žiadne predpisy ani kódexy. Ako to má v tomto smere fungovať, nás predsa naučili rodičia. O tomto máme za sebou nekonečné diskusie,“ prekvapuje.



Zblížili sa náhodou vďaka Karlovi Gottovi. „Keď oslavoval osemdesiatku, dostali sme s Jiřinkou spoločnú izbu. Tak sme mladú (manželku, pozn. aut.) poslali spať a my sme sa rozprávali,“ prezradil nám Libor Bouček ďalej.

Bohdalku miluje aj Verešová

Takmer s posvätnou úctou hovoria o Bohdalke i ďalší ľudia zo šoubiznisu. Rodinnou priateľkou ju nazýva klavirista Petr Malásek (59), ktorý priateľstvo s legendou zdedil po svojom slávnom otcovi Jiřím Maláskovi. „Mali sa radi odvtedy, ako natočila muzikálovú komédiu Dáma na kolejích, do ktorej môj otec komponoval hudbu. Berie ma preto trochu ako vnuka a ja som veľmi poctený. Priznám sa, aj na tento festival sa vždy teším hlavne preto, že sa tu s ňou stretnem. Som veľmi šťastný, že sa jej zdravotne polepšilo a že sa chystá pracovať. To je výborná správa pre celý národ,“ povedal nám.



Okrem toho, že Jiřina Bohdalová začne koncom prázdnin natáčať nový film, na jeseň sa vracia aj do Divadla Na Jezerce. „Hrá u nás už dobrých dvadsať rokov a môžem potvrdiť, že budeme pokračovať s predstavením Gin Game, kde Jiřinka účinkuje s Milanom Kňažkom,“ povedal nám herec a riaditeľ divadla Rudolf Hrušínský mladší (76).



Z Bohdalovej bola paf podľa vlastných slov aj modelka Andrea Verešová. „To je dáma par excellence. Famózna. Ja ju úplne milujem a vždy veľmi rada stretnem. Boli sme spolu aj v porote súťaže Maska,“ pýši sa.

Kamaráti z detstva

Andrey sme sa spýtali, či prechováva takýto vrelý vzťah aj k niektorému zo slovenských hercov. „Nechcem byť sentimentálna, ale veľa z tých, ktorých som milovala, už zomreli. Či už to bol Janko Kroner…“ hovorí. Opravujeme ju, že Janko Kroner ešte žije, či nemyslela Jozefa. „Áno, Jožka Kronera. A keď hovoríme o Jankovi, tak Janko Koleník. To je taký slovenský Alain Delon. Ale ja už slovenskú televíziu veľmi nesledujem,“ prezradila.



Bližšia jej bola téma odevov. „Každý deň som sa tri – či štyrikrát prezliekla. Podľa toho, koľko bolo akcií. Mala som nabalených viac vecí, ako keď ideme na dvojtýždňovú dovolenku. Je to náročné,“ zhodnotila.



Dara Rolins (50) má v porovnaní s vrstovníkmi výhodu, že vďaka detskej kariére mala možnosť mnohé legendy stretnúť naživo alebo s nimi dokonca pracovať. „Ivan Krajíček, Michal Dočolomanský, Karol Duchoň, Julo Satinský… Jula som zbožňovala, aj on ma mal veľmi rád. Ja si ich pamätám všetkých. Milan Lasica ma dokonca učil na konzervatóriu. Od spolužiakov som počúvala, aké je super, že sa s nimi poznám, ale priali mi to. Brali to tak, že patria do mojej slávnej bubliny,“ povedala nám v aute cestou do hotela.

Lola v rozpakoch

Na aktuálny ročník festivalu bude mať špeciálnu spomienku aj speváčkina dcéra Laura Homolová (15). Oficiálne sa tam prvýkrát po boku slávnej Dary objavila na červenom koberci. „Až na poslednú chvíľu si uvedomila, že ide naozaj o veľkú vec. Keď sme sa blížili festivalovým autom ku kobercu a videla tam všetkých tých ľudí a kamery, mala z toho nervy a bola v rozpakoch. Ale myslím, že to zvládla veľmi dobre. Na druhej strane to pre ňu nie je nič také, čo by ešte nevidela. Akurát teraz si to vyskúšala sama na vlastnej koži,“ zhodnotila. Rovnako ako Dara je v šoubiznise doma už od detstva Ondřej Brzobohatý (40). Vďaka slávnemu otcovi Radkovi Brzobohatému a mame Hane Gregorovej poznal slávne hviezdy aj z obývačky ich domu. „Chodieval k nám Jiří Lábus, Olda Kaiser, Jiří Kodet, Láďa Štaidl… Bolo ich mnoho. Vnímal som, že sú slávni, ale pre mňa to boli milí a zábavní strýčkovia,“ poznamenal.



Vďaka otcovi už ako dieťa poznal aj festival v Karlových Varoch. „Mal ma v päťdesiatke a časom trpel tým, že si nepamätal ľudí. To mám inak ja už teraz,“ prehodil Ondřej s úsmevom a pokračoval: „Najskôr sem chodil s mamou, ktorá ho vopred upozorňovala na producentov, režisérov alebo mladých hercov, pretože on vôbec nevedel, s kým sa stretáva. Potom sem naivne začal brať mňa a myslel si, že ja to budem vedieť. Ale to sa veľmi mýlil, ja som nevedel nič,“ zasmial sa. Podobný problém má Miroslav Donutil (72). „Viem, že sú to všetko moji známi, no nie vždy si vybavím, odkiaľ sa poznáme. Ale keď kráčam po ulici, poznajú ma všetci priaznivci. Je veľmi fajn, že sa ku mne správajú prívetivo. V prípade, že je toho už na mňa veľa a chcem mať pokoj, manželka ma ochráni,“ povedal nám herec.

Koniec Trávníčka v Čechách

Na jednej z mnohých párty, ktoré sa konali v čase filmového festivalu, sme stretli aj Moniku Trávníčkovú, manželku herca Pavla Trávníčka (72). Keď sme sa jej počas konverzácie spýtali, kde má manžela, zaskočila nás. „On už pracuje len v Nemecku, v Česku si užíva voľno. V období kovidu mu veľa ľudí z divadla zomrelo, to ho dosť vzalo. Chce si užívať pokoj, preto sa ospravedlnil aj z účasti vo Varoch,“ vysvetlila.



Najhlavnejším dôvodom odchodu z českej scény je syn Trávníčkovcov, ktorý v septembri nastupuje do prvej triedy. „Užíva si malého, cestujeme, veľa číta a oddychuje. Hovorí, že za celý život sa už nacestoval dosť, všetko si dokázal a už ho prestalo baviť chodiť do spoločnosti. Už sa jej nabažil,“ hovorí.

V Nemecku vraj panujú v hereckej brandži iné pomery a vďaka extrémnej popularite Popolušky, si tam Trávníček užíva veľké uznanie a slávu. „Budúci týždeň ideme do Nemecka, kde dostane od vlády cenu za celoživotné dielo,“ pochválila sa Monika.



Keď sme jej reprodukovali slová prezidenta festivalu Jiřího Bartošku, ktorý na úvodnom ceremoniáli povedal, že filmári sú ako kronikári, ktorí opisujú nie úplne dobrú dobu, ale opisujú aj nádej, zamyslela sa a zhodnotila, že časom to možno bude platiť aj o jej manželovi. „Možno ešte niečo vytvorí, ale tak skoro to nebude,“ uzavrela.