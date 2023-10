Raper zverejnil v deň volieb video, ktoré niektorých ľudí sklamalo.

Známy slovenský raper Kali počas sobotňajšieho volebného dňa zverejnil video, na ktoré zareagovali viaceré známe tváre zo šoubiznisu, no aj jeho fanúšikovia. Hudobník, vlastným menom Koloman Magyary, vo videu vysvetľoval, prečo ide voliť.

Bojí sa o slobodu slova?

„Idem voliť ako človek, ktorý je za slobodu slova. Bol by som nerád, aby mi jedného dňa došiel domov zatykač za to, že poviem niečo, čo sa niekomu nepáči. Ako napríklad Danny v Anglicku, ktorý mimochodom nikomu nedrží zbraň pri hlave, ani nikoho nenúti, aby ho niekto počúval, ľudia si ho nájdu sami," hovorí okrem iného raper.

Spomínaný Danny je kontroverzný Daniel Bombic, ktorý na sociálnych sieťach používa meno Danny Kollar.

„Nepáči sa mi, že ak má niekto iný názor ako ten, ktorý je presadzovaný masou alebo tzv. mainstreamom, tak je to zlý človek. Príde mi to extrémne nefér a je na ľuďoch, či ho budú počúvať alebo nie," dodáva Kali s tým, že preňho ako umelca je dôležité, aby mal slobodu slova bez toho, aby sa musel báť, „či bude niekomu vadiť to, čo robím a čo rozprávam."

Danny Kollár je známa postava tzv. alternatívnej mediálnej scény. Žije v Anglicku a fanúšikov oslovuje cez neregulovanú sociálnu sieť Telegram. Boli na neho vydané tri zatykače (extrémizmus, kyberšikana, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi), no Bombic sa v minulosti vysmieval polícii, že sú proti nemu bezmocní. Počas pandémie koronavírusu šikanoval cez internet lekárov a vedcov, dokonca zverejňoval ich osobné údaje či telefónne čísla. Patrí medzi podporovateľov Putinovho Ruska a invázie na Ukrajinu. O Židoch referuje ako o „nosatých", v súvislosti s nimi často používa rétoriku na hrane antisemitizmu. Známa sociálna sieť Facebook ho zaradila na čiernu listinu.

Rozdelení fanúšikovia

Kaliho videu sa venoval aj profil krotimehoaxy. „Predstavte si, Kali, že máte príbuzného v nemocnici a niekto toto robí ošetrujúcim zdravotníkom," naráža na Bombicovu ´aktivitu´ počas pandémie. „Raper vo videu tiež dodal, že volí aj kvôli svojej dcére, ktorú vraj v škole ohrozuje nejaký džender. Možno aj Kali raz pochopí, že dcéru môžu v živote oveľa viac ohroziť internetoví, primitívni agresori, ktorí si liečia mindráky snahou ubližovať iným," odkazuje raperovi. Na príspevok zareagoval aj samotný Kali. „Ďakujem, vážim si to," napísal bez ďalšieho vysvetlenia.

Kaliho názor rozdelil aj jeho fanúšikovskú základňu. Niektorí sa ho zastávajú, iní píšu o veľkom sklamaní. Viacerí mu pripomenuli jeho vlastnú temnú škvrnu z minulosti, keď ešte rozbiehal kariéru. Vtedy pôsobil vo formácii s názvom 85101, ktorej členovia sú spájaní s extrémizmom či neonacizmom. Kritiku si vyslúžil najmä klip ku skladbe Náš svet.