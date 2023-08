Na dovolenku si našli čas aj počas kampane.

Väčšina ľudí si dopraje dovolenku najčastejšie počas letných mesiacov. Zvyčajne to tak robia aj politici, no tentokrát sa niektorí rozhodli, že si ju skrátia alebo rovno úplne odoprú. Dôvodom sú septembrové predčasné parlamentné voľby, pred ktorými potencionálni poslanci intenzívne chodia medzi ľudí a vedú kampaň v prospech strán, za ktoré kandidujú. Keďže najdôležitejšia politická udalosť roka sa odohrá na konci septembra, boj o voliča vrcholí práve v letnom období.

Viacerí však za oddychom predsalen vyrazili. Ich kroky smerovali do zahraničia, no väčšina uprednostnila relax na Slovensku. Saskárska odborníčka na zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková sa rozhodla pre pobyt na slovenskom ranči v spoločnosti detí a sestry. „Naša obľúbená dovolenka na Slovensku, na ranči v Novom Tekove so sestrou a s deťmi. Tento rok nám vyšlo veľa slnka," pochválila sa odvážnou fotkou z Ranča u Bobiho.

„Odporúčam stráviť leto na Slovensku," odkázala Romana Tabák po plávaní v Oravskej priehrade. „Si nádherná," pripojila kompliment pre obľúbenú vodnú plochu. Tabák sa na rozdiel od množstva kolegov stresovať nemusí, do slovenského parlamentu sa rozhodla nekandidovať a letný predvolebný zhon sa jej až tak netýka.

Vladimíra Marcinko počas pobytu v parlamente stihla porodiť aj dve deti. Priznala, že letné horúčavy neznáša, preto sa s rodinou ukryla v rakúskych Alpách. Počas dovolenky Marcinkovci navštívili aj starých rodičov v Chorvátsku. „Milujem ten spoločný rodinný čas, ale vždy v tomto teple si pripomeniem, prečo chodíme s Tomom na letnú dovolenku do Álp. Tam sme mali na dovolenke 18 stupňov večer a 25 počas dňa. My obaja horúčavy ťažko zvládame a nevieme si ich užiť. Vidím to tak, že o rok presunieme aj tieto naše letné “sešlosti” so starými rodičmi do hôr, aby sme sa pred slnkom schovali," objasnila na sociálnej sieti a pridala aj množstvo fotografií.

Skrátenú zahraničnú dovolenku absolvovala aj volebná líderka demokratov Andrea Letanovská. V Španielsku jej počas júlového výletu robil spoločnosť jej vnuk. „Pozdravujem zo španielskeho dinoparku, kde som s vnúčikom Oliverom strávila skvelý čas. Dovolenka sa však už blíži ku koncu a ja sa teším na návrat do našej politickej divočiny," avizovala a pripojila aj fotku z dinosaurieho parku.

Iní politici dovolenkujú skôr nárazovo formou víkendových výletov alebo túr po slovenských horách a lesoch. Takto sa rozhodli odpočívať napríklad Veronika Remišová, Juraj Šeliga, Richard Sulík či Milan Krajniak.