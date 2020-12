Aj v rodine Ondreja Kandráča sa už „zvianočnieva“, no ten najkrajší darček už majú doma, veď pozrite!

Muzikant Ondrej Kandráč vyrastal na dedine v rodinnom dome v Krásnej Lúke neďaleko mestečka Lipany, a tak nečudo, že keď si založil svoju rodinu, chcel jej poskytnúť také bývanie a takú atmosféru, akú kedysi zažíval doma on so svojimi rodičmi a bratom. Tesne pred narodením staršej dcéry Emmy sa stihli presťahovať do rodinného domu v Košiciach, kde sa mladá rodina usadila.

Ondrej Kandráč prežíva so svojou rodinou najkrajšie chvíle v živote. Po deťoch Ondrejovi a Eme, sa tešia z dcéry, ktorej dali meno Mária. Zdroj: archív

Hovorí sa, že muž postaví dom, ale dušu mu vdýchne žena. A tak to bolo aj prípade Kandráčovcov, kde sa o dizajn v ich dome postarala Ondrejova manželka Erika. Keďže obaja s Ondrejom pochádzajú z podobného prostredia, blízky im bol práve vidiecky štýl, ktorý Erika ešte dotvorila romantickejšími prvkami. V dome stavila na bielu farbu, ktorú ale oživila kvietkovanými dekoráciami, záclonami či vankúšmi.

Za tých pár rokov, čo bývajú v rodinnom dome, sa Kandráčovci stihli zabývať. Všetko u nich doma už má svoje miesto, každý má svoj kútik pre seba, kde mu je dobre, ale aj tak im je najlepšie, keď sú všetci pospolu. A tak je centrom ich domu obývačka spojená s kuchyňou, kde spolu varia, učia sa či relaxujú alebo sa stretávajú s priateľmi. Z fotiek ich rodiny vyžaruje nefalšovaná pohoda.

V rodine, kde sú tri deti, patria Vianoce k najkrajším sviatkom v roku. Aj tento rok sa už na ne tešia, hoci rodina dostala ten najkrajší darček už pred pár mesiacmi v podobe narodenia ich najmladšej dcéry Márie. Keď sa Kandráčova manželka Erika teraz na sociálnej sieti pochválila vianočne ladenou fotkou s ich tromi deťmi, fanúšikovia sa zhodli, že to najdôležitejšie a najkrajšie v ich dome sú práve ony. Napokon, Ondrej Kandráč vždy prízvukuje, že rodina je pre neho na prvom mieste.