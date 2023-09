Moderátorka sa modlila aj v miestnych chrámoch a mala čo robiť s miestnou pohostinnosťou.

Na toto leto vraj len tak skoro nezabudne. Moderátorka Karin Majtánová (49) sa so svojou kolegyňou Soňou Müllerovou (61) vybrali na poznávací zájazd do Gruzínska. Moderátorky však ani chvíľku neoddychovali, boli tam pracovne s kolegami z Dámskeho klubu. Presúvali sa po celej krajine, kde natáčali reportáže o miestnych zaujímavostiach a gruzínskej kultúre. „Boli sme sedemčlenná výprava. Sonička, naša dramaturgička, kameramani, ja a maskérka, aby sme na dokrútkach ako-tak vyzerali.“ (Smiech.)

Zveril ich vnukovi

S týmto nápadom ich oslovil podnikateľ a honorárny konzul Gruzínska na Slovensku Nodari Giorgadze. Jemu vraj môžeme ďakovať najmä za zrodenie rekreačného strediska Bešeňová, ktoré navštevuje kvantum Slovákov, ale aj zahraničných turistov. Rodený Gruzínec Nodari, žijúci už dvadsať rokov na Slovensku, teraz túži viac prepojiť vzťahy Gruzíncov a Slovákov. Preto štábu Dámskeho klubu vyskladal pestrý a zároveň náročný program.



„Dnes už viem s istotou skonštatovať, že je to veľmi zaujímavá krajina,“ hovorí Karin. Tým, že Gruzínsko je hraničný štát, nachádza sa medzi Európou a Áziou, má veľmi zaujímavú kultúru. „Po prílete nás čakal vnuk pána Nodariho so svojím bratrancom, ktorí nám robili počas celého týždňa sprievodcov. Mali slušnú slovenčinu, takže sme rozumeli všetkým detailom. Naše prvé kroky viedli k Achalcichskej pevnosti Rabat,“ spomína moderátorka na jednu z najstarších pevností, ktorú začali budovať už v 16. storočí. „Kedysi fungovala ako mohutná obranná pevnosť proti rôznym vpádom. Teraz je to historické miesto, ktoré navštevujú turisti z mnohých krajín sveta. Bol zážitok vidieť ju. Vyžarovala z nej zvláštna energia.“

Modernizujú

Partia z Dámskeho klubu sa následne vybrala do hlavného a najväčšieho mesto Gruzínska, do Tbilisi. „Dýcha neskutočne silnou históriou. Miestni boli veľmi príjemní. Uvedomujú si, čo vie ich krajina turistom ponúknuť, a návštevníkov si patrične vážia.“ V minulosti tam žili viaceré národnosti a zanechali po sebe kúsok svojej kultúry. Návštevníkov víta vysoká socha, ktorá predstavuje ochrankyňu, teda patrónku Gruzínska Kartlis Deda. „V jednej ruke drží meč, ktorý odháňa nepriateľov. Ak ste prišli v mieri, v druhej ruke drží pohár s vínom a víta vás na svojom území,“ vysvetlila nám moderátorka. Tbilisi sa snaží ísť s dobou a má i modernejšiu časť mesta. V roku 2010 tam postavili Most mieru. Spája historickú a modernú časť mesta, má neprehliadnuteľne oblý tvar, je zo skla a z ocele a určený pre chodcov. „Je tam aj kvantum uličiek, ktoré v súčasnosti zapĺňajú umelecké obchodíky, bary a romantické kaviarne,“ opísala nám Karin. Aj večerný život je tam veľmi príjemný a pestrý, keďže z miestnych barov sa z každej strany ozýva domáca hudba.

Pili skvost

Na ďalší deň sa skupinka presunula na Kaukaz. „Pripomínal naše Tatry. Na rozdiel od nich je však Kaukaz oveľa zelenší a má oveľa väčšiu vlhkosť vzduchu. Vďaka bohatej zeleni sa krajina môže pýšiť skvelou úrodou, napríklad viniča.“ Sprievodcovia zaviedli našich Slovákov do jedného z miestnych domov, kde ich privítala štvrtá generácia tamojších vinárov. „Ak by ste čakali pivnicu plnú naskladaných sudov, ste na omyle. Toto som ešte nikdy nevidela, čo tam mali vybudované. Majú také špecifické sudy, ktoré sú zasadené hlboko v podzemí, a víno vám naberajú odtiaľ. Majiteľ nám dal ochutnať aj ich vínny skvost, dvadsaťjedenročné víno. Ja síce nie som vášnivá vinárka, ale toto víno mi veľmi chutilo, malo špecifickú chuť.“



Gruzínci sú skvelí hostitelia povestní tým, že dokážu dostať do hostí jedlo a pitie v takom množstve, ktoré by ste nikdy nepredpokladali, že dokážete zjesť a vypiť. „Pri každom oficiálnom stolovaní zvolia vedúceho stola, ktorý má každú chvíľku prípitok. Pije sa na Boha, rodinu, ženy, priateľstvo, mier. Muži pri prípitku stoja, ženy môžu sedieť. Povedia vám, že treba piť do dna, ale odporúča sa miešať to s vodou.“ Gruzínsko je krajinou vína, ale pije sa tam aj cha-cha, čo je ich vínovica.

Stále dokladajú

Karin si pochvaľovala aj ich kuchyňu a národné jedlá. „Najtypickejším gruzínskym jedlom je chačapuri. Je to ich typický koláč, ktorý robia na viacero spôsobov. Plnia ho fazuľou, mäsom alebo syrom a k všetkému dávajú veľa čerstvej zeleniny a ovocia,“ vymenúva. „Ak sa chystáte navštíviť Gruzínsko, určite ochutnajte ich vynikajúce šašliky a pečené ryby. Všetko majú výrazne, ale skvelo dochutené svojimi domácimi koreninami. Musím vás však upozorniť, že ak budete sedieť u pravých Gruzíncov, aj keď by ste umierali hladom, nesmiete veľa a rýchlo zjesť. Oni sú totiž zvyknutí jedlá stále dokladať. Takže by bolo škoda, keby ste sa prejedli pri prvom chode, keď vás možno ďalších sedem ešte čaká.“



Karin nám ukázala fotografie a videá, ako ich sprievodcovia zaviedli na miesto, kde vyrábajú syry podobné našim korbáčikom. O živočíšne výrobky tam nemajú núdzu, keďže sú vášnivými chovateľmi. „Zvláštna krajina. U nás sa nevidí, aby po ceste pobehovali kravy. No potom aspoň vidieť a cítiť, že majú zdravšie jedlo. Aj tie syry, čo pred nami vyrábali, obdivovala som trpezlivosť tých žien. Naťahovanie tej syrovej hmoty trvalo veľmi dlho a všetko robili ručne. Majú vymyslený aj špeciálny spôsob ich uskladňovania. V náleve ich natlačia do malých nádobiek, úplne ich tam silou napchajú, no a tak im dlho vydržia.“

Velebia ho?

Ako osobitný zážitok Karin opísala návštevu múzea, ktoré mapuje život zosnulého sovietskeho diktátora Josifa Stalina, ktorý sa narodil v Gruzínsku. Vyhľadávané múzeum sa nachádza v jeho rodnom meste Gori. „Oplatilo sa to vidieť. Myslím si, že je dôležité naštudovať si aj literatúru, čo všetko sa v minulosti so Stalinom spájalo. Domáci majú k nemu stále taký svojský vzťah. Akoby boli hrdí alebo jemnejšie povedané, mali k nemu veľkú úctu, pretože to bol ich rodák. Zo sprievodcu bolo cítiť, že sa snaží byť objektívny.“



V múzeu zaujme, okrem fotografií a jeho najosobnejších predmetov, kvantum tkaných kobercov s jeho podobizňou. „Najväčšiu pozornosť však pútal jeho osobný železničný vagón, ktorým cestoval. Mal v ňom svoju jedáleň, kúpeľňu aj kanceláriu. Z pochopiteľných dôvodov nás až dovnútra nepustili, obzrieť sme si ho mohli len z vonkajšej strany a odfotiť sa pred ním.“

Pokorná

Z Majtánovej slov bolo cítiť, že prvá a zároveň posledná návšteva jeho múzea jej bohato stačila. Naopak, oveľa pozitívnejšie sa tvárila, keď nám rozprávala o pocitoch, ktoré zažívala v kostoloch, ktoré navštívili. „Bolo ich hneď niekoľko a človek sa tam cíti dobre. Väčšina Gruzíncov je pravoslávnej viery a ja som katolíčka, ale na tom vôbec nezáleží.



Keď som vstupovala do chrámov, zahalila som si vlasy, i keď to nebola podmienka, ale z úcty k nim. V kostoloch som mala chvíľku pre seba a svoje myšlienky. V ten moment som nemyslela na prácu a dokrútky, ktoré nás čakajú, ale pomodlila som sa, poprosila a poďakovala Bohu. Tieto miesta majú zvláštne čaro a cítim v nich zvláštnu energiu.“