Zhovorčivý herec nám vysvetlil, prečo opustil Budapešť a či teraz musí odháňať slovenské fanúšičky.

Herec Karol Tóth (31) bol na Slovensku pomerne neznáma tvár, no zviditeľnil sa hlavne vďaka účinkovaniu v šou Tvoja tvár znie povedome, kde predvedázal spev, tanec aj herecké výkony. Rodák z Košíc, ktorého národnosť je maďarská, žil dlhé roky v Budapešti a do Bratislavy dochádzal a prespával v podnájme.

Avšak potom prišli zo Slovenska ďalšie pracovné ponuky. Dôležitú postavu dostal v seriáli Druhá šanca a teraz sa objavuje aj v sledovanom seriáli Dunaj, k vašim službám. Prečo nezostal v Maďarsku, prezradil vo videu.

Vojna je tabu

My sme herca stretli na módnej prehliadke v Bratislave a tam nám vyrozprával, aké má novinky. Prevratnou zmenou v jeho živote je, že opustil Maďarsko. Avšak nielen preto, že má veľa natáčania u nás. Už dlhodobo sa mu nepáči politická atmosféra, ktorá ovplyvňuje maďarské umenie. ,,Máme tam veľké súbory a kvalitnú tvorbu pre diváka, ale jedna vec sa mi nepáčila. V Maďarsku je celý divadelný svet priveľmi ovplyvnený politikou. Myslím si, že oproti Slovensku je diskomfort pracovať v takom prostredí. Tam musí človek dávať pozor, čo povie. Podľa mňa by to tak nemalo byť, aby umelec nemohol vyjadriť svoj názor. Nepatrí to k umeniu a už vôbec nie k divadlu. Napríklad téma vojna, to je tabu."