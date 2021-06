Herečka Jana Drbohlavová (†78) bola na staré kolená veľmi prekvapená, že napriek všetkým tým rolám, ktoré stvárnila, si ju diváci vždy spájali s takou banalitou, akou je králičí predkus...

Česká herečka Jana Drbohlavová, ktorú preslávila úloha zubatej učiteľky Peškovej v komédii Dívka na košťěti, by sa dožila okrúhlej osemdesiatky. Tento svet však opustila necelý mesiac po Karlovi Gottovi (†80), s ktorým bola veľká kamarátka. Janu v posledných rokoch jej života zradilo zdravie, nemohla sa už venovať herectvu a najmä dabingu, čo ťažko niesla a riešila to alkoholom. Situácia zašla tak ďaleko, že napokon skončila v liečebni v Bohniciach, kde sa jej podarilo svoje problémy s alkoholom dostať pod kontrolu.



Od tej doby to s ňou ale po zdravotnej stránske išlo z kopca, vari poslednou príležitosťou, keď sa ešte objavila na verejnosti, bol krst knihy Vinnetou žije!, na ktorom sa stretla so svojím kamarátom Karlom Gottom. Navyše celý život bola pyšná na to, že dabovala Nšo-či z "vinetuoviek", zamilovala si toto indiánske dievča. V posledných rokoch svojho života sa venovala prevažne dabingu, nadabovala napríklad aj profesorku McGonagallovú ze série o Harrym Potterovi.



A hoci Jana Drbohlavová účinkovala v mnohých známych českých seriáloch, akými boli Arabela (1980), Povídky malostranské (1984) či Vyprávěj (2009), a hrala aj vo viacerých celovečerných filmoch, napríklad Zapomenutý čert (1964), Aféry mé ženy (1972), v rodinnom filme Terezu bych kvůli žádné neopustil (1976) či v komedii Líbáš jako ďábel (2012), do povedomia divákov sa vryla práve postavou učiteľky Peškovej v komédii Dívka na koštěti (1971).

Herečka bola na staré kolená veľmi prekvapená, že napriek všetkým tým rolám, ktoré stvárnila, si ju diváci budú navždy spájať s takou banalitou, akou je králičí predkus, ktorého protézu jej na mieru vyrobili rekvizitári. "Vidíte, čo také zuby dokážu? Komu by vtedy napadlo, že vstúpia do povedomia ľudí? Možno mi tá učiteľka zatienila všetky ostatné roly, ale doteraz ma strašne teší, že sa film ľuďom tak páči," dodala zmierene. No hoci herečka s predkusom nevyzerala príliš atraktívne, v mladosti to bola krásna žena, stačí si pozrieť jej archívne snímky. Na staré kolená, najmä pre zdravotné problémy a alkohol to s ňou už bolo biedne.