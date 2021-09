Keď uvidíte FOTO Dagmar Havlovej z mladosti, nebudete chápať. To naozaj vyzerala takto?

Dagmar Havlová tesne pred sedemdesiatkou vyzerá, akoby zastavila čas. Keď príde na pretras jej vek, vždy hovorí o dobrých génoch. Pred časom Dagmar potešila fanúšikov fotkou, na ktorej je nahodená iba v sexi župane a češe ju maskérka. Všetci len pozerali a obdivne krútili hlavami. Na to, že má už bližšie k sedemdesiatke ako k šesťdesiatke, vyzerá neskutočne dobre. Tvár dokonale vypnutá, plné pery nelemovala takmer žiadna vráska a hladké čelo by jej mohla závidieť väčšina tridsiatničiek. A k tomu všetkému sa pýši TOP figúrou...

Mnohým nešlo do hlavy, ako to robí, že vo svojom veku vyzerá tak skvelo. Odborníci sa zhodujú, že pani Dagmar pravidelne chodí na botulotoxínové injekcie, ktoré dokážu vyhladiť vrásky na čele, pri koreni nosa, pri vonkajších očných kútikoch a redukovať vrásky na krku. A skvelú figúru má vďaka zdravej životospráve a pohybu, ktorý si dopraje. Vždy to tak však nebolo.

Pani Dagmar sa nedávno pochválila zábermi z mladosti, na ktorých vyzerala inak, než sme na ňu zvyknutí, a vysvetlila aj dôvod tej zmeny. Pozrite si FOTO v GALÉRII. Dagrmar však prezradila, že v tom čase prežívala najšťastnejšie obdobie v ž

ivote, a aj to na nej bolo vidieť.