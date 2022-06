Každý vie, ako vyzerá Helena Vondráčková dnes, no pozrite jej FOTO, keď mala 20: To že je ona?

Helena Vondráčková tento rok oslavuje už 75. narodeniny. Na špičke českej populárnej hudby sa drží už takmer šesťdesiat rokov. Pri tej príležitosti sa konal narodeninový koncert v Lucerne a Helene vyšlo aj nové vydanie knihy o jej živote Každá trampota má svou mez, v ktorej prezradila mnohé doteraz neznáme veci z jej života, a to najmä z mladosti.

Helena má stále figúru, ktorú je môžu závidieť aj o niekoľko desiatok rokov mladšie ženy. Speváčka priznáva, že sa snaží starnutie spomaliť. Určite sa však pribúdajúcimi rokmi nemieni nechať zdeptať, a ani vráskami. Tvrdí, že s tým sa treba iba zmieriť. Nedovoliť, aby to človeka odrovnalo. Robiť maximum pre to, aby fungoval tak naplno, ako sa dá. A zdá sa, že jej sa to zatiaľ darí viac než dobre.

V každom prípade, Helena na svoj vek vyzerá stále veľmi dobre, zreje ako víno a je v neuveriteľnej kondícii, čo predviedla aj na narodeninovom koncerte. A keď Helena vo svojej knihe Každá trampota má svou mez zabŕdla do čias svojej mladosti, oplatí sa pripomenúť, ako vyzerala, keď mala sladkých 20. To ešte len budete pozerať!