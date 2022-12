Monika Bagárová je už nejaký čas šťastná s novým priateľom a čo jej EX Muradov? Makhmud mal baliť túto známu blondínu.

Speváčka Monika Bagárová sa netají tým, že pre ňu končiaci sa rok bol obzvlášť ťažký. „Povedala by som, že to bol možno môj najťažší rok. Prebehli obrovské zmeny v mojom živote. Bol veľmi smutný v jednej chvíli a potom vlastne zároveň ten najšťastnejší. Ako hovorím, všetko zlé je na niečo dobré, a aj keď si v tej chvíli myslíte, že sa všetko skončilo a nie je cesta ďalej, tak tú odpoveď získate časom, prečo to tak bolo. A ja som ju získala práve teraz,“ prezradila Monika Bagárová relácii Showtime na TV Prima.

Život jednoducho ide ďalej, a tak nielen Monika, ale aj jej EX Makhmud túži mať pri sebe spriaznenú dušu. Objavili sa totiž informácie, že mal na rande pozvať istú známu blondínu, a že je to teda riadna šupa. O koho ide? Pozrite FOTO v GALÉRII.

Makhmudovi padla do oka počas Oktagonu v Ostrave blondínka známa z reality show Love Island, ktorá tam však bola so svojím priateľom. Počas Oktagonu sa odfotila s Muradovom, a keďže si navzájom padli do oka, ešte v ten večer po návrate domov si s Machom začala písať. Už na druhý deň ju pozýval na rande a dal jej na seba telefónne číslo. Blondínka svojmu dovtedajšiemu priateľovi hovorila, že o nič nejde, že je to len sranda.

Žiarlivosť však zohrala svoje. Keď Muradov zdieľal na sociálnej sieti fotku z výletu v Alpách a blondínka tiež podobnú fotku z hôr, blondínkin dovtedajší priateľ usúdil, že tí dvaja sú v Alpách spolu a rozišiel sa s ňou. Muradov si však zrejme vzal príklad z Vémolu, a tak popiera, že by s mladou súťažiacou z reality show Love Island čokoľvek mal. Rovnako aj ona teraz tvrdí, že o nič nešlo, že Muradova vlastne ani nepozná. V každom prípade sú teraz obaja single, tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť.