Vedel si vybrať! Zdá sa, že ani Jakub Prachař po rozvode s Agátou nezaháľa. Pozrite, akú krásavicu zbalil!

Vyzerá to tak že od rozchodu s Jakubom Prachařom sa Agáta Hanychová nedokáže vpratať do kože. Najprv sa síce išla sa vyplakať k svojej mame Veronike Žilkovej do Izraela. Smútok ju však pomerne rýchlo prešiel a odvtedy je jej život jedna veľká jazda, aspoň čo sa mužov týka. Agáta ich po svojom boku vystriedala už niekoľko, ale vari žiadnemu z nich sa nepodarilo byť s ňou dlhšie ako tri mesiace.

Ani Jakub nezaháľal, a krátko po rozchode s Agátou si začal vzťah s modelkou Denisou Dvořákovou, lenže ako rýchlo sa to medzi nimi začalo, tak rýchlo sa to aj skončilo. A keďže sa Jakub zo spoločného domu odsťahoval, vrátil sa pekne k svojej mame do detskej izby. Začal sa o seba aj viac starať, zmenil životosprávu, začal sa zdravšie stravovať, vari aj cvičiť, a zmeny na seba nenechali dlho čakať. Jakub výrazne schudol, čo ho omladilo. A to sa mu teraz aj celkom hodí, lebo...

Kým Agáta má každé tri mesiace nového priateľa, nedávno sa rozišla už so šiestym v poradí, po boku Jakuba sa po rozchode s Denisou Dvořákovou dlho neobjavila žiadna iná žena, až teraz... A zjavne sa mu vyplatilo počkať si, lebo je to riadna kočka, krásna, šikovná... Pozrite si v Galérii, kto to je a ako vyzerá!