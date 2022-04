Veronika Ostrihoňová o svojom manželovi odhalila možno viac, ako mala... Takto Sajfu videl asi málokto, či?

Jasmina Alagič si na sociálnej sieti získala množstvo fanúšikov svojou bezprostrednosťou a srdečnosťou. S fanúšikmi sa zvykne podeliť nielen o svoje názory, ale aj fotografie zo svojho súkromia. Hoci tvár syna Sanela zatiaľ odhaliť nechce, nemá inak problém ukázať, ako si jej malý princ žije. Nedávno odhalila, ako to vyzerá v jeho detskej izbe a fanúšičky sa zhodli, že takáto izba je snom každého dieťaťa, veď pozrite, čo všetko tam má, hotová džungľa, a keď uvidíte ten televízor... Jasmina k fotke pripísala: "Domov je najkrajší pocit, aký si vzájomne môžeme dať."

Alagič však ukázala svojho syna nielen pri tom, ako sa spolu dívajú na Shreka v televízii, ale odhalila tiež, ako jej syn spáva, pozrite FOTO v GALÉRII. Jasmina prejavila svoj zmysel pre humor, keď k fotkám pripísala takýto text: "Dnes už bársčo dávajú do toho mlieka." Keď uvidíte, ako jej Sanel spí, bude vám jasné, čo tým myslela... Keď fotky Sanela a Jasminin text k nim zbadala Veronika Ostrihoňová, nedalo jej to a musela zareagovať. Aha, čo odhalila o svojom manželovi. Toto o Sajfovi nikto netušil, povedali by ste to o ňom?