Z exmanžela Lucie Vondráčkovej sa pred nedávnom stal štvornásobný otec. Ako zareagovala speváčka?

Lucie Vonráčková (42) si so svojím dnes už exmanželom Tomášom Plekancom (39) prežila búrlivý rozvod, a tak je až podivuhodné, že teraz dokážu spolu normálne komunikovať. Nuž, nečudo, spoločných synov z manželstva majú v striedavej starostlivosti, tak to ani inak nejde. A hoci ich rozvod bol poriadna mediálna búrka, napokon sa dohodli aj na majetkovom vyrovnaní, aj si urovnali vzťahy.

Všetkých potom príjemne prekvapilo, keď Lucie Vondráčková svojmu expartnerovi, ktorý si krátko po ich rozchode založil novú rodinu, prostredníctvom sociálnej siete zablahoželala k narodeniu dcéry Leontýny. V mene svojich synov, ale aj v mene svojom. Minimálne Vondráčkovej fanúšikovia to vtedy ocenili ako príjemné gesto zmieru. A aj neskôr v istej relácii sa vyjadrila pozitívne k novému vzťahu jej exmanžela s tým, že vidí, že tam to proste funguje a teda je všetko tak, ako má byť.

Keď sa však Tomášovi Plekancovi a jeho manželke Lucii Šafářovej nie tak dávno narodil druhý potomok, syn Oliver, a z Tomáša Plekanca sa stal štvornásobný otec, to už Vondráčková taká zdieľna nebola. O svojich synoch Matyášovi a Adamovi nezvykne hovoriť často, ale nemá s tým problém. No keď prišla reč na ich nevlastných súrodencov Leontýnku a Olivera, to už jej nebolo príjemné. „To sa musíte spýtať ich, to už je príbeh druhej strany,“ odpovedala na otázku portálu expres.cz. Nuž, rodinné vzťahy bývajú krehké, a Vondráčková zrejme sama najlepšie vie, čo je ešte vhodné medializovať, a čo už nie...