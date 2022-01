Tomáš Plekanec si po krachu manželstva s Luciou Vondráčkovou založil novú rodinu, a čo speváčka? Aha, čo prezradila o svadbe s Vojnarom!

Bol to poriadne turbulentný rozchod, ale už to majú šťastne za sebou a vcelku šťastne vykročili obaja do nového života. ľahké to však rozhodne nebolo. Rozvádzajúca sa dvojica si vtedy celé mesiace posielala cez médiá štipľavé odkazy, ktoré nebrali konca. Lucie Vondráčková sa zrazu všetkým javila ako zlatokopka, ktorá chce svojho bývalého "zodrať z kože", Tomáš Plekanec zase vyzeral ako skupáň, ktorý nedopraje svojim deťom ani ich matke.

Na rady právnikov však napokon predsa len došlo k dohode medzi obidvomi stranami, a zdá sa, že všetko funguje tak, ako má. Synov z ich manželstva majú v striedavej starostlivosti a prvým signálom, že Lucie Vondráčková sa so situáciou zmierila, bola gratulácia k narodeniu dcéry Plekanca a Šafářovej pred dvomi rokmi, v mene chlapcov, ale aj Vondráčkovej.

Onedlho možno bude Lucie Vondráčková blahoželať k narodeniu ďalšieho Plekancovho potomka so Šafářovou, keďže dvojica práve počas Vianoc oznámila svojim priaznivcom radostnú novinu. A hoci Lucie Vondráčková od istého času už súkromné veci na verejnosti nerieši, teraz sa po prvý raz vyjadrila k novému manželstvu svojho ex Plekanca. "Myslím, že teraz, ako to sledujem, si vybral k sebe správne a že to funguje pekne, takže im držím palce," skonštatovala prajne a bez trpkosti Vondráčková.

Ani Lucie Vondráčková už tiež nie je sama, hoci nadviazať po rozvode nový vzťah jej trvalo podstatne dlhšie, než Plekancovi. Minulý rok pred letom sa však dala dokopy s moderátorom Petrom Vojanrom, ktorý má z predchádzajúceho vzťahu tiež syna, a teší sa z jeho prítomnosti. "Peter je veľmi vtipný, šikovný a je s ním dobre a ja som veľmi rada, že som ho stretla," vystrúhala pre časopis Sedmička poklonu pre svojho nového partnera. Uvažuje teda s Petrom aj druhej svadbe? Pozrite si pod druhou FOTO v GALÉRII, čo povedala Lucie Vondráčková o svojej druhej svadbe!