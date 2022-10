Keď rozvod, tak rozvod! Žilková to Stropnickému spočítala: Aha, čo naňho bonzla, to sa nerobí!

Keď Stropnický požiadal o rozvod, Žilková sa rozhodla, že mu nič nedaruje.

Herečka Veronika Žilková zažila tento rok od svojho manžela doslova studenú sprchu. Po osemnástich rokoch manželstva jej mailom oznámil, že už ju nemá rád a chce ich vzťah ukončiť. Ako sa neskôr prevalilo, dôvodom bola o vyše tridsať rokov mladšia zamestnankyňa českého veľvyslanectva v Izraeli, kde Martin Stropnický momentálne pôsobí ako veľvyslanec. Žilková to považovala za zradu a spôsob rozchodu doslova za nôž do chrbta.

Ohrdnutá herečka preto požadovala, aby sa do času rozvodu dohodli aspoň na striedavej starostlivosti o ich spoločnú neplnoletú dcéru Kordulu, o čo Stropnikcý záujem nejavil. Navyše, tesne pred súdnym pojednávaním ohľadom striedavej starostlivosti sa Žilková v ten deň ráno dozvedela, že jej manžel už aj stihol podať žiadosť o rozvod, čo bol pre ňu ďalší nôž do chrbta.

Veronika si tak povedala, že svojmu čoskoro bývalému manželovi nezostane nič dlžná. Martin Stropnický zvažuje kandidatúru na post prezidenta Českej republiky, a tak sa Žilková rozhodla "osladiť mu to". Počas súdneho pojednávania ohľadom striedavej starostlivosti sa totiž dozvedela informáciu, ktorú jej dovtedy tajil. Išlo o to, aký plat ako veľvyslanec poberá, aby sa na základe toho určilo výživné na jeho neplnoletú dcéru Kordulu. A keďže ide o nemalú čiastku, Žilková sa to rozhodla práve teraz zverejniť. Lepší čas si ani nemohla vybrať...

No nielen týmto sa Žilková snažila ovplyvniť verejnú mienku budúcich voličov. Naznačila, že Stropnický nie je dôveryhodný, lebo porušuje pravidlá: „Stropnický porušil akýsi služobný diplomatický zákon. Jeden z bodov znie, že člen diplomatickej misie si nesmie z bezpečnostných dôvodov začať žiadny bližší pomer so svojím spolupracovníkom. On sa v šesťdesiatich rokoch zamiloval do mladého ambiciózneho dievčaťa, čo sa stáva, srdcu nerozkážeš. Ale v tej chvíli mal odstúpiť zo svojho postu, čo mu odporúčali aj bývalí dvaja exministri zahraničných vecí.“ Zdá sa, že ťahať sa s Veronikou za prsty nie je med lízať...