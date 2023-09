Bývanie v Rakúsku je stále populárne medzi mnohými celebritami.

Kandidát Hlasu Martin Dorčák vyzval šéfku Za ľudí Veroniku Remišovú, aby vysvetlila kúpu domu v rakúskom Kittsee. Ten mala exministerka informatizácie kúpiť ešte minulý rok, pričom si brala úver.

Dorčák zverejnil aj výpis z rakúskeho katastra, podľa ktorého si Remišová zobrala na nehnuteľnosť hypotéku 546-tisíc eur. "Pri takejto hypotéke, ak je úrok päť percent na tridsať rokov, vyjde mesačná splátka na skoro tritisíc eur," tvrdí kandidát Hlasu.

Remišová zasa tvrdí, že s manželom pracovali dlhé roky v zahraničí na dobre platených miestach. Dom v Kittsee, v ktorom momentálne zatiaľ nebývajú, financovali aj z predaja inej nehnuteľnosti. Remišová podotkla, že všetko môže dokázať cez svoje majetkové priznanie.

Nech už kauza dopadne akokoľvek, isté je, že o stretnutia so Slovákmi nebude mať núdzu ani v Rakúsku. V mestečkách či dedinách blízko slovenských hraníc bývajú mnohí Slováci vrátane známych mien.

Možno sa stretnú v Kittsee

Remišová možno bude stretávať politickú sokyňu z tábora národniarov. Bývalá moderátorka a aktuálne volebná kandidátka SNS Martina Šimkovičová tiež býva v Kittsee. V Rakúsku býva už niekoľko rokov.

V roku 2014 sa spoločne s bývalým manželom Igorom presťahovali do vily v Prellenkirchene v Rakúsku. Honosná nehnuteľnosť bola luxusne zariadená v provensálskom štýle, na veľkom pozemku sa nachádzal aj bazén.

Potom však prišli nezhody a rozvod. Šimkovičová aj po rozvode chcela ostať bývať vo vile, no luxusnú nehnuteľnosť nedokázala utiahnuť po finančnej stránke. Rakúsko však nechcela opustiť, tak sa premiestnila do Kittsee, kde zohnala dom. "Je to tu pekné. Bývame päť kilometrov od Bratislavy. V domčeku bývam spolu so Sofiou a sem-tam príde aj môj syn, lebo on chodí do školy v Bratislave,“ prezradila v roku 2020 pre Plus 1 deň.

Exfarmárka Monika Haklová sa usadila v Deutsch Jahrndorfe, iba 15 minút od hraníc. Pred troma rokmi si urobilu kurz finančnej poradkyne a získala dobrú prácu vo Viedni. Možno ju však stretnúť aj v Kittsee, kde pôsobí ako inštruktorka pre šport a fitnes. Mama troch detí si privyrába aj ako koučka piloxingu, čo je kombinácia boxu, tanca a piloxingu. Na živote v Rakúsku oceňuje čistejšie a ekologickejšie prostredie, ale aj kvalitné potraviny v obchodoch.

Aj herec Andy Kraus s bývalou manželkou Danielou si budovali sídlo v Prellenkirchene. Išlo o luxusnú vilu s dreveným podlahami, štyrmi spálňami, záhradným domčekom, herňou, vírivkou, posilňovňou, saunou či s moderným keramickým bazénom so slanou vodou. Celkovo išlo o obrovský pozemok s rozlohou 2 504 metrov štvorcových.

Po Krausovej afére s mladou herečkou Natáliou Puklušovou sa však manželstvo scenáristu rozpadlo. Vila v Prellenkirchene ostala Krausovi, no ten sa ju rozhodol predať a vrátiť sa na Slovensko.

Rovnako blízko ako bratislavská štvrť

Pre život v tesnej blízkosti slovenských hraníc sa rozhodli aj manželia Jaro Bekr a Monika Hilmerová. Tanečník a herečka si vybrali dom v populárnom Hainburgu, kde žije mnoho Slovákov. Do luxusného domu sa presťahovali v roku 2016.

V prospech rakúskeho mestečka zavážil fakt, že sa nachádza blízko pri Bratislave, do ktorej obaja dochádzajú za prácou. Ich dom je iba 11 kilometrov od Bratislavy, čo je akoby žili v nejakej bratislavskej mestskej časti.

Herečka v minulosti priznala, že zavážila aj cena domov v rakúskom pohraničí, keďže rodinné domy v hlavnom meste nie sú lacná záležitosť. Hilmerová si pochvaľuje aj susedov, ktorí vedia, že ide o mediálne známy pár, no nijak zvlášť to neriešia.