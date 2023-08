Nepohnú sa od seba.

ačína pripomínať slovenskú obdobu Madame de Pompadour. Cez pandémiu vraj ohurovala okolie, že je s Borisom Kollárom (58) na zasadnutí „krízového štábu“. No ak sme si mysleli, že po pôrode bude Laura Vizváryová (28) sedieť doma, mýlili sme sa. Začiatkom júla porodila šéfovi parlamentu syna Abnera a už o mesiac ho sprevádzala do slovinskej Portorože, kde si obaja dopriali oddych. Po pár dňoch si drobná plavovláska vyrazila do Senca na koncert pod holým nebom, no ani tam bez Borisa dlho nezostala. Prečo si ju vybral za svoju novú favoritku, zisťujeme postupne.

Odbehla si za strýkom

Keby malého Abnera z času na čas neukázala na Instagrame, asi by sme sa pýtali, či vôbec rodila. Podobné otázky padali aj na seneckých jazerách, kde sa Kollárova Laura zjavila pred pár dňami. Neďaleko vlastného domu tam organizoval hudobník Martin Valihora pozoruhodnú udalosť. Turistické mesto, vzdialené od Bratislavy pol hodiny cesty autom, na jeden večer premenil na malý New York – na javisko vytiahol kamarátov zo Spojených štátov.

Laura Vizváryová sa behom posledného roka stala celebritou. Stačilo lietať s Kollárom na dovolenky a porodiť mu dieťa. Zdroj: IG/L.V.

Červenovlasá speváčka Ali Caldwellová pred pár rokmi uspela v americkej verzii The Voice, kde súťažila v tíme Miley Cyrusovej, a speváka Avery Wilsona v inom ročníku považovali za najväčšieho favorita, dnes spolupracuje s Christinou Aquilerou a koncom júla spieval na narodeninovej párty legendárneho Quincyho Jonesa, ktorý „vytvoril“ Michaela Jacksona. Minulý piatok sa už obaja zvŕtali s mikrofónom na betónovom pódiu v Senci. Okrem Valihoru ich sprevádzal gitarista Michal Bugala či klávesák Eugen Vizváry. A práve pre Eugena nebola ďaleko ani Laura Vizváryová, ktorá je s ním v príbuzenskom vzťahu.

Kde je Boris, tam je Laura

V zákulisí krepčili partnerky hudobníkov – herečka Lucia Bugalová Molnárová aj speváčka Anita Soul, ktorá je Vizváryho životnou partnerkou. Najviac však bolo vidieť Eugenovu neter Lauru, ktorá kedysi sama snívala o hudobnej kariére. Súťažila v šou X Factor, ale ako hudobníčka neskôr na seba výraznejšie neupozornila. Teraz aspoň hopsala pri pódiu a zaznamenávala amerických umelcov na sociálne siete. Prekvapenie prišlo na záver, keď live prenos z miesta spustil na Instagrame aj Boris. Na after párty sme však ani jedného nevideli, je teda pravdepodobné, že hneď po koncerte sa spoločne vytratili domov.

Predvolebný čas totiž nepustí, ďalšie dni si to Kollár namieril do regiónov, kde pokračuje v predvolebnej kampani. A čuduj sa svete, Laura nezostala doma a ohlásila sa z mítingu v Trenčianskych Tepliciach. Aby sme boli úplní, dvojica strávila spolu aj pondelkový večer, keď šéf parlamentu slávil narodeniny.