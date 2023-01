Lela Vémola (33) chcela byť na fotke za dámu, no "fanúšičky" na nej nenechali nitku suchú...

Lela Vémola sa mení pred očami, a za všetkým je súčasný partner Agáty Hanychovej Jaromír Soukup. Ten Lele ponúkol možnosť pripravovať a moderovať vlastnú reláciu v jeho TV Barrandov. Lela teda už nejaký čas poriadne zarezáva a vo svojej show raz týždenne víta známych hostí z influencerskej scény. Vďaka tomu radikálne zmenila aj svoj imidž.

Kvôli svojej show teraz Lela zmenila štýl obliekania, konečne je za dámu, pred fanúšikov predstupuje v elegantných a vkusných outfitoch, ktoré už nepôsobia vulgárne. Jednoducho, je z nej iná žena. Lenže všetkým sa človek aj tak nikdy nezavďačí. Keď Lela zverejnila na sociálnej sieti svoju fotku so zaujímavo riešeným účesom, strhla sa doslova mela a poriadne jej naložili. "To je hrôza. Vyzeráte v tom účese strašne," napísala jej sledovateľka Dana a "fanúšička" Martina si ešte "prisadila": „A vianočku na hlave, bože, strašný účes..."

A potom sa pustili do je nosa a pier: "Pusa a nos hrôza," bez okolkov napísala Julie. "Pekná, ale tie pery..., súhlasila aj Kateřina. Pravda, viaceré sledovateľky sa Lely zastávali a tvrdili, že vyzerá výborne a hejtujú len tí, čo jej závidia, no sledovateľka Simona ich hneď rázne "zotrela": "Môžete mi povedať, kto by jej mal čo závidieť? Ten nos veľkosti 5-ročného dieťaťa alebo káčera Howarda?"

Nechýbali ani dobre mienené rady: "Ja by som sa vykašľala na tie tony make-upu, riasy ako metličky a pusu ako žabiak. Veď ste oveľa krajšia bez toho. Čo budú deťom hovoriť spolužiaci v škole, až ich tam budete voziť? Deti vedia byť aj zlé a hovoriť, že je mama ako z pornofilmu, to by som nechcela," napísala Lele Petra. Až ju poniektoré jej sledovateľky poľutovali a napísali je, že musí byť veľmi silná, keď zvláda taký nápor kritiky a hejtov...