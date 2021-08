Konečne je to vonku! Ponížená Štaidlova EX prelomila mlčanie: Šokujúce slová o Ivete Bartošovej

Iveta jej prebrala muža, podvádzaná Štaidlova exmanžleka Aňa po rokoch konečne prehovorila. Po jej slovách budete len krútiť hlavou...

Vzal si éterickú kočku, ale... Muzikant Ladislav Štaidl (†75) sa oženil rok po tragickej smrti svojho staršieho brata Jiřího (†30), ktorý sa zabil pri autonehode. Láďa mal vtedy 29 a za ženu si vzal o rok mladšiu právničku Annu Pleskotovú. Tá v čase ich svadby bola už v pokročilejšom štádiu tehotenstva. Brali sa v októbri 1974 a už v decembri toho istého roku, pár dní pred Vianocami, prišiel na svet ich prvorodený syn, ktorému dal meno po svojom zosnulom bratovi Jiří.

Hoci Aňa, ako Štaidlovej žene všetci hovorili, bola tehotná, vyzerala celkom pôvabne a so Štaidlom tvorili pekný pár. O dva roky po prvorodenom synovi prišiel na svet druhý syn Jan a o osem rokov neskôr aj vytúžená dcéra Karolína. Ladislav bol síce vzorný otec rodiny, dokázal sa postarať o svojich blízkych, ale jeho manželstvo s Annou, aspoň pre ňu, za veľa nestálo. Príčinou boli jeho nespočetné nevery. Štaidlovi však takýto stav vyhovoval, užíval si život, doma mal servis, aký potreboval...

Štaidlova žena Aňa musela okrem jednorazových afér stráviť aj dlhoročné vzťahy s Jitkou Zelenkovou či neskôr s Ivetou Bartošovou. A práve Iveta vo svojej knihe Neměla jsem se narodit spomínala, že pani Štaidlová mužove nevery riešila alkoholom. Láďa Štaidl sa však nikdy rozvádzať nechcel, no jeho žena asi napokon presadila svoje a v roku 2001 súd ich manželstvo rozviedol.

Štaidlova žena Aňa sa potom na verejnosti objavovala iba sporadicky, a tak málokto mal predstavu, ako v súčasnosti vyzerá. Vek, ale aj riešenie vzťahových problémov alkoholom sa na jej zjave výrazne podpísali. A tak dnes sú z jej zjavu mnohí asi v šoku. Pani Aňa výrazne pribrala, a ani náhodou už nepripomínalatú éterickú ženu, s ktorou sa kedysi Ladislav Štaidl oženil. Veď pozrite jej FOTO v GALÉRII.

Ak by však niekto čakal, že aj napriek poníženiu, ktoré si kvôli svojmu mužovi a Bartošovej musela pani Aňa vytrpieť, bude na Ivetinu adresu "chrliť síru", je na veľkom omyle. Po rokoch Štaidlova ex priznala, že Iveta ju vlastne oslobodila od chronického neverníka, lebo inak by sa asi sotva odhodlala k rozvodu a trpela by naďalej. Aňa Štaidlová Ivete v podstate odpustila, no keď zomrel jej exmanžel Láďa Štaidl, hoci bol otcom jej troch vydarených detí a po rozvode mali vcelku korektné vzťahy, plakať za ním nedokázala...