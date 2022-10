Tomu sa povie odvaha! Lela Vémola si po plastickej operácii dala dole obväzy. Takto vyzerá jej nový nos.

Už krátko po plastickej operácii, ktorú absolvovala v Iráne, si manželka Karlosa Vémolu Lela našla čas na svoje sledovateľky, ktorým ochotne odpovedala na zvedavé otázky týkajúce sa zákroku. Lela operáciu podstúpila najmä zo zdravotných dôvodov, keď nebola spokojná s predchádzajúcimi dvomi úpravami jej nosa. Mala ju v pláne dokonca už pred dvomi rokmi, ale do toho prišlo tehotenstvo s Rockym.

A teraz konečne nastal ten správny čas. Lela operáciu nosa spojila aj s operáciou ovisnutých viečok. Keď potom na sociálnu sieť zavesila svoju fotku ešte v obväzoch, poniektoré svoje fanúšičky ňou aj trošku vydesila. Lela však vysvetlila, že nos sa hojí dlho, respektíve postupne si musí sadnúť, pretože časom pracuje, výsledný efekt bude do pol roka. Poniektoré sledovateľky Lelu kritizovali, že to s plastikami preháňa, iné ju zase obdivovali za odvahu, veď to muselo dosť bolieť.

Operácia nosa a viečok trvala štyri hodiny, Lela na klinike strávila len jednu noc a potom sa zotavovala v miestnom hoteli, kde jej pomáhala kamarátka. Teraz je už konečne doma a rozhodla sa ísť doslova s kožou na trh, keď dala dole obväzy a fanúšičkám ukázala, aký nos jej vytvoril známy iránsky plastický chirurg, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Čo na tú zmenu hovoríte?

Keď fanúšičky zbadali Lelu s novým nosom, zostali veľmi prekvapené. Lelu mnohí kritizujú, že vyzerá príliš umelo. No keď sa im teraz ukázala s novým nosom, bez umelých mihalníc a výrazného líčenia, bola z nej zrazu celkom iná žena. To, čo sa doteraz len šepkalo, je už teraz jasné. Podľa mnohých sledovateliek sa konečne ukázala jej prirodzená jemná krása. Viaceré fanúšičky preto Lele hneď odporúčali zbaviť sa umelých mihalníc, dať si zmenšiť pery, ktoré by k jej novému nosu viac pasovali, a bude z nej naozaj krásna žena. Viaceré sledovateľky tiež prosili Lelu, či by bola ochotná zverejniť fotku pred a po terajšom zákroku, ale tiež aj svoju fotku zo skoršieho obdobia, keď ešte nemala žiadnu plastiku. Nuž, uvidíme, či Lela ich želaniu vyhovie.