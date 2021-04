Dagmar Patrasová po rokoch prezradila niečo, čo sa radšej nemal nikto dozvedieť.

Herečke, speváčke a moderátorke Dagmar Patarsovej sa v živote splnilo takmer všetko, po čom túžila. Od detstva chcela byť herečkou, a keďže pochádza z umeleckej rodiny, jej talent nezostal nepovšimnutý. Dagmar dostala patričné vzdelanie na pražskom konzervatóriu a potom vďaka konkurzu aj skvelú príležitosť zúročiť svoj talent, keď ju prijali do divadla Semafor. A zlomom v jej filmovej kariére bol film Smrt stopařek, v ktorom si zahrala s Janou Nagyovou a po ktorom sa jej ponuky začali len tak hrnúť.

Dagmar však nebola len talentovaná, ale aj veľmi príťažlivá a v mladosti o to viac. Keď sa Dáda objavila v onej pamätnej sprchovej scéne v komédii Vrchní, prchni! (1980), mala u mužských obdivovateľov na dlhé roky o zábavu postarané. A keď o tri roky na to prišiel seriál Návštevníci, kde ju mohli diváci vidieť úplne odhalenú, už to začalo byť neúnosné. Nečudo, že ju potom vyhlásený záletník Felix Slováček uháňal, ako len vedel, aby ju dostal pred oltár.

Hoci ich manželstvo s Felixom Slováčkom sa ani zďaleka nedá nazvať ideálnym pre viaceré dôvody, dodnes sa nerozviedli a Dáda s odstupom hodnotí, že vďaka nemu má dve vydarené deti, ktoré by inak nemala. No dnes by mnohé veci vo svojom živote riešila inak, a najmä by vzala svoj život do svojich rúk a nenechala by sa tak ovládať manželom.

Pri tej príležitosti však prezradila aj niečo prekvapivé z nakrúcania filmu Vrchní, prchni! Dáda sa predviedla takmer nahá, keď si šaty zmočila sprchou. Pôvodne však sprchová scéna mala vyzerať úplne inak. Dáda totiž prezradila, že istý muž ju nútil, aby si tie nohavičky dala dole. Dáda ho nakoniec uprosila, aby si ich mohla nechať, ale budete len pozerať, o ktorého muža išlo...