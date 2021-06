Hlavným motívom Karla Gota (†80) napísať knihu o svojom živote bolo uviesť veci na pravú mieru. A mnohí možno budú riadne prekvapení...

Fanúšikovia Karla Gotta, ale aj jeho priatelia sa už tešia na jeho autobiografickú knihu s názvom Má cesta za štěstím, ktorú božský Kája aj napriek chorobe stihol dokončiť ešte za svojho života. Bude to vskutku veľkolepá kniha, už na prvý pohľad luxusne vyzerajúca, ale luxusný bude aj jej obsah. Na vyše 700 stranách v 96 kapitolách bude okolo 1800 fotografií, ktoré vybral sám Maestro.

Kniha však bude výnimočná aj tým, že je v nej všetko napísané tak, ako to Karel Gott prežil a vnímal, tak, ako mu to utkvelo v jeho spomienkach. "Karlove spomienky siahajú až do najútlejšieho detstva, rozprávajú o rodičoch i širšej rodine, o školských rokoch, o kamarátoch i osobných záľubách, ku ktorým patrilo už v chlapčenských rokoch najmä maľovanie. Je vo svojej inventúre osudu sebakritický aj mimoriadne úprimný, predovšetkým v záverečných kapitolách, v ktorých opisuje ťažké obdobie zápasu so zákernou chorobou..." načrtla v kocke obsah publikácie vdova Ivana Gottová (45).

Vydanie knihy bolo plánované na podstatne skorší termín, napokon ako všetky akcie súvisiace so spomienkou na Karla Gotta, karty však zamiešala pandémia korony. A tak sa stalo, že vydanie knihy bude realizované úplne najskôr, v deň nedožitých 82. narodenín Karla Gotta. Slávnostná premiéra dokumentárneho filmu Karel je predbežne naplánovaná na 7. októbra a o spomienkových koncertoch je zatiaľ zrejme predčasné hovoriť, keďže na jeseň po dovolenkách sa očakáva ďalšia vlna pandémie korony. Nuž, uvidíme, čo život prinesie.