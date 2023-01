Ondřej Brzobohatý konečne povedal pravdu, prečo odišiel zo vzťahu s Taťánou Kuchařovou.

Keď sa niečo pred vyše rokom prevalilo, že skrachoval vzťah jedného z najkrajších českých párov, mnohí nechápali. Manželstvo Ondřeja Brzobohatého a Taťány Kuchařovej bolo považované za ideálne. Lenže, ako to už býva, potom sa začala valiť špina, samozrejme, na iniciátora rozchodu, ktorým bol práve Ondřej.

Toho fotografi Blesku načapali s tanečnicou Zuzanou Pilnou a zanedlho potom sa ukázalo, že Brzobohatému padla do oka moderátorka Daniela Pisařovicová. Taťána Kuchařová vtedy nenechala na Brzobohatom nitku suchú, obvinila ho z opakovanej nevery a nazvala ho toxickým narcisom. Kým Taťána chrlila síru, Ondřej, ktorému sa rozpadlo už druhé manželstvo, radšej mlčal. Až doteraz...

Teraz Brzobohatý v Show Jana Krausa konečne prehovoril o rozpade vzťahu s Kuchařovou a prezradil dôvod, prečo z neho odišiel. „Ja som ani nehľadal inde. Ja som si len uvedomil, že potrebujem životné šťastie k životu. Vo chvíli, keď v tom vzťahu dochádza k nejakému nedorozumeniu a každý v tom páre hovorí inou rečou, tak sa skrátka stane to, že to človek vzdá. Ja som to vzdal, čo mi vôbec nie je ku cti,“ sypal si popol na hlavu za svoj diel viny na rozchode.

Zdá sa, že svoje šťastie predsa len našiel, a to práve po boku Daniely Pisařovicovej. „Ja to šťastie mám. A som za to rád, že sa mi to podarilo. Je to niečo, čo sa v živote deje mnohým ľuďom, nielen mne. Ale ja som bol iniciátorom rozchodu, tak preto som na tom pranieri a mlčím,“ dodal ešte Ondřej. A aj Taťána tvrdí, že je momentálne šťastná a tiež randí, no vo vzťahoch je už oveľa opatrnejšia.