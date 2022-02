Herečka Alice Bendová si doteraz užívala "na chalupe" na Tenerife, lenže...

Česká herečka Alice Bendová (47), slovenským divákom známa najmä zo seriálov Kameňák, Veľmi krehké vzťahy či Rodinné vzťahy, ale aj z filmov Špindl či Kameňák, sa vie obracať! Okrem domu s bazénom v Prahe už pár rokov vlastní aj apartmán na Tenerife, ktorému s humorom sebe vlastným hovorí chalupa. Bola to iste veľmi šikovná investícia a pre rodinu s malými deťmi je určite na nezaplatenie. Alice tam teda pravidelne chodieva relaxovať s deťmi a s o 12 rokov mladším priateľom, za ktorého sa tento rok aj plánuje vydať, keďže ju konečne požiadal o ruku. Alice to tam má skvelo zariadené, veď pozrite ten luxus dnu, aj luxusný výhľad vonku, hotový raj na zemi. Brali by ste také niečo?

Nedávno však Alice, ktorá sa na sociálnej sieti rada prezentuje nádhernými fotkami z jej "chalupy", prezradila, že plánuje svoj luxusný apartmán predať, a tak si mnohí povedali, že je to zrejme koniec raja na zemi. Alice však všetkých zanedlho upokojila. Je síce pravda, že tento jej apartmán predáva, ale len preto, že plánuje investovať do väčšieho. Svojim fanúšikom vysvetlila, že na Tenerife sa oplatí žiť, jednak kvôli priaznivému počasiu aj počas obdobia, keď je v Česku zima, a taktiež aj ceny sú tam pre našinca prijateľné. Napokon, veď aj manžel Zuzany Belohocovej rozbehol na Tenerife biznis s realitami a má sa im celkom dariť, keďže je to tam pre solventných našincov z viacerých hľadísk zaujímavé.