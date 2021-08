Miesto, kde kedysi žúrovala česká smotánka, je na predaj. Vdovec po speváčke Eve Pilarovej sa zbavuje jej chalupy.

Všetko mu ju tu pripomína, preto sa vdovec po Eve Pilarovej rozhodol po dlhom dedičskom konaní konečne predať rozprávkovú chalupu Evy Pilarovej na Kokořínsku, kam spolu chodievali relaxovať celé desaťročia. A nielen oni, častými hosťami na ich chalupe boli mnohé známe osobnosti českého šoubiznisu, škoda, že jej steny nevedia rozprávať...

Speváčka strávila so svojím manželom Janom Kolomazníkom na chalupe veľa času, tu najradšej oddychovala po koncertoch. No uplynulo už 16 mesiacov, odkedy tu Eva nie je. Vdovcovi Janovi chalupa pripomína šťastné roky s Evou, preto je pre neho bolestné tam chodiť, a samému by mu tam bolo aj tak smutno. Preto sa rozhodol milovanú chalupu predať. Je to škoda, ale zrejme to nejde inak, pritom tá chalupa "pamätá" časy...

Na chalupe u speváčky Evy Pilarovej sa celé desaťročia stretávali špičky českého šoubiznisu. Eva vlastnila veľkú chalupu na rozľahlom pozemku v obci Nedvězí na Českolipsku vyše 50 rokov, kúpila ju ešte v roku 1968. Prišla k nej celkom náhodou. Eva vždy túžila po relaxe mimo Prahy. Ešte predtým, než si kúpila chalupu, zaobstarala si v neďaleko iba veľkú stodolu, do ktorej si dala zaviesť elektrinu, a povedala si, že budúcnosť ukáže, čo ďalej...

Náhoda chcela, že sa pri nej pristavil miestny horár, ktorý ju zaviedol k rozľahlej polorozpadnutej vidieckej stavbe na veľkom pozemku uprostred rozkvitnutého sadu. A bolo rozhodnuté. Eva stavanie kúpila a s manželom Janom Kolomazníkom ho citlivo a s vkusom zrekonštruovali. Tu potom Eva celé desaťročia okrem svojich rodinných blízkych hostila vzácne návštevy z českej šoubiznisovej smotánky.

Evinu chalupu si obľúbi mnohé slávne české osobnosti. Kedysi ju s obľubou navštevovala Stella Zázvorková (†83), jej dávny kamarát Karel Gott (†80), neskôr Dan Nekonečný (†52) a na sklonku života napríklad Vojto Dyk (35) s Táňou Vilhelmovou (42). Eva svoje návštevy pohostila vybranými špecialitami, ktoré pripravovala na kachľovej peci, znalci chalupári vedia, že takto pripravené jedlá chutia naozaj inak a, pochopiteľne, lepšie.

Vdovec Jan Kolomazník sa však s týmto obľúbeným miestom plánuje rozlúčiť, všetko mu tam Evu pripomína a on to nezvláda. Sám tvrdí, že by bol rád, keby si Evinu chalupu kúpil nejaký Evin fanúšik. Na chalupe totiž necháva aj všetko pôvodný nábytok a zariadenia, vzal si odtiaľ iba osobné veci. A suma? Kolomazník dal chalupu oceniť znalcovi, ten ju odhadol na 11 miliónov českých korún (vyše 430-tisíc eur), čo za takú veľkú a tak "vyšperkovanú" chalupu na rozľahlom pozemku ani nie je veľa. Pozrite si FOTO v GALÉRII, ako pekne si to tam počas spoločných rokov upravili a zariadili...