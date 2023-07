Aneta Vignerová na chvíľku vyhrala a docielila svadbu s Petrom Kolečkom. No ani po nej to nie je medzi nimi všetko ružové.

Búrlivá atmosféra okolo aférky medzi milostným trojuholníkom Petr Kolečko, Aneta Vignerová a Denisa Nesvačilová sa aspoň na chvíľku zdanlivo upokojila. Zdalo sa, že všetko vyriešila tajná svadba, ktorou dal český scenárista jasne najavo, ktorá zo žien sa stala jeho vyvolenou. No ani medzi novomanželmi to zdá sa nebude až natoľko ideálne. Na verejnosť sa opäť dostali správy o ich roztržkách.

Fotografom z magazínu Super.cz sa podarilo promi dvojicu zachytiť v jeden z prvých večerov na filmovom festivale v Karlových Varoch. Kolečko a Vignerová sa chystali na posedenie do jedného z miestnych podnikov. No skôr ako sa dostali do spoločnosti, strhla sa medzi nimi prudšia roztržka.

Novinári síce nezistili hlavný dôvod ich hádky, ale na oboch bolo vidieť, ako veľmi sú rozčúlení. Nahnevané výraze tváre a prudká gestikulácia napovedali o tom, že medzi nimi nie je opäť všetko v poriadku.

Podľa slov českého fotografa v jeden moment Petr Kolečko chytil manželku za ruku. Tej sa to ale nepáčilo, tak sa mu vytrhla a bola dokonca nahnevaná. Po slovnej výmene sa nakoniec obaja upokojili a do spoločnosti prišli s výrazom, ako keby sa nič nedialo.

Scenárista úspešného seriálu Iveta mal pritom veľký dôvod na oslavu. Z Karlových Varov sa mu podarilo odniesť jedno prestížne ocenenie. Odborná porota mu udelila hlavnú cenu v kategórii scenáristickej súťaže Filmovej nadácie za rok 2023.

No zatiaľ, čo sa mu po pracovnej stránke úspešne darí, v súkromí zažíva krušné obdobie. Vo veľkej miere si za to však môže sám, keď si nielen začal milenecký vzťah s Denisou Nesvačilovou, ale navyše to isté obdobie ťahal s oboma ženami naraz.