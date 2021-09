Konvičková ukázala ročnú dcéru, fanúšička zaťala do živého: Sorry, nedá sa nič robiť, tá je...

Každý spoločný okamih je pre ňu vzácny. Bývalá SuperStaristka Markéta Konvičková (26) sa spolu so svojím partnerom Reném už celý rok teší z dcéry Amálky. To, že sa speváčke pošťastilo mať dieťa, sa rovná malému zázraku, najmä po tom, ako jej našli nádor na vaječníku. Markéta je však bojovníčka, a tak sa napokon všetko v jej živote obrátilo na dobré. S partnerom Reném sa im podarilo dokončiť vysnívaný dom, stihli sa už aj presťahovať a užívajú si rodinný život v trojici. Jediné, čo im k šťastiu chýba, je svadba, ale aj na tu raz dôjde...

V období pandémie korony by aj tak nejaká väčšia svadba s rodinou a priateľmi neprichádzala do úvahy, tak ju nechávajú na "lepšie časy". Keďže René pracuje ako pilot, Markéta pomerne veľa času trávi len sama s dcérou, a zväčša je zavretá v ich dome, alebo si doprajú len prechádzky do prírody vo dvojici s Amálkou. A tak keď sa teraz blížili prvé narodeniny ich dcéry Amálky, nenechali nič na náhodu a pripravili jej milú party.

Markéta Konvičková aj dvanásť rokov po SuperStar udržiava priateľstvo s jej bývalými kolegami zo súťaže Monikou Bagárovou a Janom Bendigom. S Monikou ich navyše spája aj to, že v približne rovnakom čase sa obe stali maminami malých dcér. S partnerom Reném tak na oslavu prvých narodením Amálky pozvali najmä svojich dlhoročných priateľov.

Speváčka sa po vydarenej oslave pochválila na sociálnej sieti fotkami. Oslavovali v novom dome, ktorý Markéta vyzdobila v nežnej bledoružovej farbe. Malá slečna dostala chutnú tortu ozdobenú plyšovým zajkom a koprec darčekov. Najviac sa jej páčilo biele auto, v ktorom sa môže aj voziť.

