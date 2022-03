Krainová v červených plavkách: Tá že vyzerá ako Pamela z Baywatchu? FOTO Fanúšička to zabila!

Simona Krainová netušila, čo spôsobí touto fotkou. Fanúšičky sa komentára nezdržali a...

Simona Krainová si ide svoje, nech sa deje čokoľvek. Zdá sa, že to bolo len nedávno, čo sa spolu s manželom Karlom Wagnerom vrátila z ozdravného ajurvedkého pobytu na Srí Lanke, počas ktorého schudla zo svojej už teraz ultra štíhlej postavy ešte 5 kíl. Tentoraz sa pre zmenu vybrala do tepla spolu so synmi. Spoločne si užívajú slnko, more a pláž na Maledivach.

A nebola by to Simona, keby a opäť tak trochu neprovokovala. Rok pred päťdesiatkou sa modelka stále môže pýšiť závideniahodnou postavou. Vždy tvrdila, že za tým sú dobré gény, a čosi pravdy na tom bude, lebo aj jej o šesť rokov staršia sestra vyzerá viac než dobre, ba poniektorí by boli ochotní uveriť, že sú dvojičky.

Simona na vek naozaj kašle a aj to potvrdila svojím outfitom. keď sa predviedla v šiltovke s provokujúcim nápisom, pozrite si FOTO v GALÉRII. No keď sa ukázala v červených plavkách v štýle Pamely Anderson z Bayatchu, takmer zborila instagram. "Nova fotka na chladničku, dojedla som...," napísala Simone fanúšička k fotke v štýle Pamely Anderson z Baywatchu. A viaceré fanúšičky jej rovno napísali, že kam sa na ňu Pamela vôbec hrabe. Myslíte si to tiež? Kto podľa vás vyzerá lepšie, Pamela Anderson, či Simona Krainová? FOTO v GALÉRII!