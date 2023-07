Pozrite, takto v modelkinom hniezdočku po rekonštrukcii vyzerá.

Česká topmodelka Simona Krainová (50) začala žiť v jednej domácnosti s manželom Karelom Vágnerom, s ktorým má dvoch synov Bruna a Maxa, pred dvanástimi rokmi. Vtedy kúpila vedľajší byt od kamarátky Dary Rolins a nehnuteľnosti prepojili. V novembri minulého roka modelka priznala, že ich rodinné hniezdočko potrebuje opäť rekonštrukciu.

„Domov znamená pre našu rodinu najviac. Byty sme vtedy spojili a kompletne zrekonštruovali a pripravovali na narodenie našich chlapcov. Byt bol úplne krásny, ale bomba vybuchla hneď ako sa narodili!" netajila vtedy Simona, ktorá sa svojim ratolestiam dovolila v ich domácnosti poriadne vyšantiť. Okrem špinavých stien sa nevyhli ani zničenej podlahe.

„Maxík ťapkal ručičkami od jedla pri rytme teletabbies po stenách. Bruno ho úspešne nasledoval a postupom času do brazílskej čerešne na podlahe, nie len tými oranžovými tatrovkami, kreslili nepravidelné a trvalé obrázky,“ prezradila známa Češka. Tá tak verejne priznala, že spolu s dvoma psíkmi, ktoré do rodiny medzičasom pribudli, byt spoločne poriadne zdevastovali a potrebuje akútne rekonštrukciu.



„Chceme vám ukázať návrh nášho nového bytu, z ktorého sme nadšení a na ktorí sa nesmierne tešíme" tešili sa svorne manželia, ktorí zverejnili aj fotky z vizualizácie ich rozľahlého bytu. „V živote mám za sebou veľa stavieb a rekonštrukcií. Je to ohromný stres, v tomto prípade tomu tak nie je! Musím zo srdca povedať, že si túto spoluprácu maximálne užívame," vrevaela známa blondínka, ktorá sa už dnes teší z prerobeného bytu.

„Takto nás prekvapil úžasný dream team kreatívnych architektov a dizajnérov po návrate domov. Za tri mesiace našej neprítomnosti nám kompletne zrekonštruovali náš pôvodný byt v Prahe. V kontakte sme boli iba online a nechali sme im voľnú ruku a dali im plnú dôveru. Všetko sme ladili pár mesiacov pred odletom, povedali sme im našu predstavu a smer a oni ju dokonale zrealizovali," priznala Krainová, ktorá poďakovala tvorcom za nový nádherný domov. Tí im vytvorili rozľahlú béžovú kuchyňu s ostrovčekom, ktorá je prepojená s veľkorysou obývačkou, kde nechýba krb. Za zmienku stojí aj obrovský šatník, krásna spálňa i moderné chlapčenské izby. Všetko je spolu do detailov zladené, presvetlené a interiér tak pôsobí čisto a luxusne.

