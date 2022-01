Simona Krainová nielen úžasne schudla, teraz prišla na rad ďalšia zmena, jej účes. Takto teraz vyzerá.

Simona Krainová už pred vyše dvomi týždňami zbalila manžela a zopár kamarátok a vyrazili si spolu na detoxikačný ajurvédsky pobyt na Srí Lanku. Modelka si naordinovala vskutku prísny režim. Vyvážená strava trikrát denne po piatich hodinách, každý deň cvičenie a šesť kilometrový beh po pláži naboso. No už priebežné výsledky si veľmi pochvaľovala: "Nedokážem popísať pocit, ktorý teraz mám, ale čisté telo, ploché brucho, zdravšie trávenie, kožu ako pätnástka a konečne naskakuje aj čistá, ničím nerušená hlava.. a to nemám za sebou ani polovicu pobytu," vytešovala sa na sociálnej sieti už krátko po začiatku pobytu.

A teraz takmer pred koncom má už Simona jasno, ako bude ďalej fungovať: "Viem iste, že už sa nikdy nedotknem coly a podobných jedov, konečne som sa zbavila zlozvyku piť len vodu s bublinkami a prežierať sa večer pri netflixe, naučila som sa tu vnímať aj potreby môjho tela a nielen moje chute, ktoré tak často práve to telo pomaly ale iste likvidujú. Všetko však s mierou, to je Simone jasné: "Áno, všetko je potrebné hodiť do správneho balancu, z ničoho sa nezblázniť, ale minimálne mi to nastavilo správny smer na ktorom môžem začať pracovať." To však nie je jediná zmena.

Simonina si počas pobytu nielen vytvarovala postavu, ale totálne zmenila aj svoj účes. Na dlhú hrivu, ktorou sa roky pýšila, môžete rovno zabudnúť. Teraz vyzerá celkom inak, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Ako sa vám páči?