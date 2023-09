Krainová a Hanychová si opäť skočili do vlasov a tentoraz sa do toho zamiešali aj ich partneri.

V českom šoubiznise to opäť vrie. Simona Krainová a Agáta Hanychová sa nikdy nemali v láske. Často si cez médiá či cez sociálne siete adresovali štipľavé poznámky. Vášne medzi nimi neutíchli ani v tomto období, keď dcéra Veroniky Žilkovej rieši svoje súkromné ťažkosti. Bola to dokonca ona, ktorá zasadila prvý útok.

Simona si nedávno založila účet na platforme OnlyFans, kde zarába na svojich šteklivých fotkách. Krátko po vstupe do tohto biznisu sa vyšplhala na piatu priečku v rámci Českej republiky a získala veľké množstvo komplimentov od fanúšikov. Dokonca herečka Alice Bendová krátko po otvorení Krainovej účtu povedala, že aj ona možno vstúpi do tohto projektu. Neskôr to už však zahmlievala a povedala, že to bolo vyslovené len zo žartu.

Vágner zabudol na svoju minulosť

Tradične sa však objavili aj kritici. Tvrdé odkazy jej poslala napríklad Ornella Koktová, do ktorej hneď zaútočil Krainovej manžel. To nahnevalo Agátu Hanychovú, ktorá mu adresovala pár nahnevaných slov. Nechýbalo teda veľa a ďalšia mediálna hádka bola na svet. Karel Vágner sa opäť nezdržal a vyslovil slová, ktoré čerstvo rozídenej Agáte istotne nepadli dobre.

„Takíto ľudia ako pani Hanychová nevytvorili v posledných dvadsiatich rokoch nič racionálneho, pekného a úspešného. Preto ma prekvapuje, že sa k tomuto takíto ľudia vyjadrujú. Podľa mňa na to ani nemajú nárok. Vyhrala maximálne kategóriu najvyššieho počtu oteckov a partnerov,“ Krainovej manžel odkázal dávnej sokyni. Ublížil jej tým najhorším spôsobom. Agáte sa nedávno rozpadol vzťah a opäť zostala sama na všetky deti vrátane päťmesačnej Rozárky, ktorú má so Soukupom.

Jaromír sa však napriek krachu vzťahu s Hanychovou zachoval džentlmentsky. Svojej bývalej dobehol na pomoc a hrdinsky sa jej zastal. „Karel Vágner, manžel Simony Krainovej, zaútočil na Agátu s tým, že chce využiť rozchod. Rozchod nie je pre nikoho ľahká vec. Pre mňa určite nie. Keď chce ešte niekto ublížiť v dobe, keď človeku nie je dobre, tak je ako sviňa. Takže Karle, prosím ťa, bež do zadku. A vy ostatní, ktorí chcete ešte viac ublížiť, aby striekala krv, tak tam bežte tiež,“ Soukup ostro zareagoval vo vysielaní svojej televízie.

Dobré vzťahy s Havlovou

Na celej situácii je najviac paradoxný osobný život Karla Vágnera. Ten akoby tiež zabudol, že má svoje deti s dvoma rôznymi ženami. So Simonou má dvoch synov Maxa a Bruna. No z predošlého vzťahu so Slovenkou Zuzanou Poláčkovou má ešte syna Karla, ktorý má 16 rokov. Preto keď chce Krainovej manžel niečo kritizovať, mal by si najprv upratať vo svojom hniezdočku a nie útočiť na niekoho, kto má veľmi podobný osud a navyše sa ocitol v ťažkej situácii.

Karel III. sa spolu so svojou mamou často pohybuje v celebritnej spoločnosti. Zuzana je veľmi dobrou kamarátkou Dagmar Havlovej. Mladý Vágner robil nedávno bývalej prvej dáme galantne spoločnosť na prehliadke Beaty Rajskej. Ako správny džentlmen ju počkal pri schodoch, ponúkol jej rameno a tak ju odprevadil do hlavnej sály. Bolo vidieť, že si Poláčková dala záležať na jeho výchove. Zároveň bolo neprehliadnuteľné, ako veľmi sa podobá na svojho otca.

Havlová sa s Vágnerom mladším objavila v spoločnosti aj v minulosti. Minulý rok boli spolu na finále Elite Model Look, kde Dagmar dokonca zažartovala, že je Karel jej adoptívnym vnukom.