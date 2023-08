Felix Slováček a Dagmar Patrasová si vymieňajú odkazy cez média. Ich priateľ Jiří Krampol má pre nich drsný odkaz.

Už sa konečne zdalo, že Felix Slováček (80) a Dagmar Patrasová (67) prestanú riešiť staré krivdy cez média. Opak je však pravdou. Ich rodinný priateľ Jiří Krampol (85) tomuto koníčku veľmi nefandí. V istom období sa rozhodol povedať kráľovnej detských sŕdc, čo si skutočne myslí.

Slováček sa o svojej zákonitej manželke zvykne vyjadrovať pre média dosť drsne. Patrasová sa totiž po mnohých skúsenostiach bojí, že voľný čas trávi s milenkami. Pre eXtra.cz sa známy sukničkár nedávno vyjadril, že Dáda si nepamätá nič a dokonca nevie, kedy skončili prezidentské voľby.

Oheň na streche bol už v máji, keď Patrasová zbadala fotografiu Felixa s priateľmi na spoločnej dovolenke vo Františkových kúpeľoch. "No áno! Felix, Krampol a spol. sú exhibicionisti. Spoločnou fotkou chceli dať najavo, že tam nie sú žiadne ženy?! To im nikto neuverí, toto je kamufláž,“ ostro vyhlásila herečka pred pár mesiacmi.



Dlhoročný rodinný priateľ Krampol si to ale nenechal. Krampol tvrdil, že ich traja priatelia tam mali manželky a on s Felixom tam žiadne ženy nemali. Patrasovej poslal preto drsný odkaz. "Neviem, prečo si Dáda predstavuje, že by sme v našom veku mohli vymýšľať nejaké orgie. Moja Hanička mala už alkoholickú demenciu. A nemyslím si, že Dáda to má inak. Potrebuje pomoc,“ dodal na margo spoločnej pánskej jazdy Krampol.