Aká matka, taká Katka? Dcéra Kateřiny Brožovej je krásna po mame, ale čo sa lásky týka, je možno aj šikovnejšia.

Česká herečka Kateřina Brožová má už 54 rokov, ale svojím zjavom dokumentuje, že starnutie sa jej netýka. Ani v tomto veku nemá problém pochváliť sa na sociálnej sieti svojimi fotkami bez mejkapu alebo v plavkách, stále je na ňu pekný pohľad.

Dobré gény majú v rodine. Podobu zdedila herečka po svojom otcovi Zdeňkovi Brožovi, ktorý zomrel už pred štyrmi rokmi, ale aj jej mama Jelena Kovalevska, bývalá baletka, bola tiež pekná žena. Ani tá však už nežije, zomrela pred poldruha rokom. Kateřina však dobré gény odovzdala ďalej, stačí pozrieť aktuálne foto jej dcéry Kateřiny, ktorá oslávila už 20. narodeniny.

Na svoju dcéru môže byť právom pyšná. Kateřina Brožová sa na sociálnej sieti pochválila aktuálnou fotkou dcéry Kačenky, ako jej zvykne hovoriť. A dcéra jej akoby z oka vypadla, na čo sa zhodli aj jej fanúšičky. Hoci Brožovej dcéra zdedila krásu po mame, v jej šľapajach sa asi nevyberie. Napriek tomu, že absolvovala aj nejaké módne prehliadky, modelka ani herečka z nej asi nebude, jej totiž učarovali kone a v tomto koníčku ju podporuje aj jej mama.

Fanúšičky však nezabudli podotknúť, že pekné ženy to majú v živote ťažšie, hoci to tak nevyzerá... Napokon, Kateřina Brožová, ktorá je naozaj krásna žena, v láske príliš šťastia nemala. Všetky vzťahy, vrátane toho s otcom jej jedinej dcéry Zdeňkom Tomanom jej skrachovali. Zdá sa však, že v tomto smere bude mať jej dcéra možno viac šťastia. Kačenka sa totiž pochválila zamilovanými fotkami so svojím priateľom. Budete len pozerať, koho tá zbalila, FOTO v GALÉRII.