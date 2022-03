Kuchařová je konečne rozvedená, ale aha, ako ju to poznačilo: Veď tá je teraz celkom... FOTO

Tatiana Kuchařová má rozvod s Ondřejom Brzobohatým konečne za sebou, ale...

Tatiana Kuchařová a Ondřej Brzobohatý boli považovaní za dokonalý pár snov, ale pravda o ich vzťahu bola predsa len trochu iná. Pred časom Tatiana priznala, že počas pandémie korony mali s Ondrom občas ponorku aj krízové okamihy, ale tým si počas pandémie prešlo mnoho párov, a podľa nej, čo je zdravé, to pretrvá. No nepretrvalo...

Tatianin ešte stále manžel Ondřej Brzobohatý mal tiež pred časom spomenúť, že problém s krízou manželstve museli riešiť s odborníkmi. A potom sa prevalilo, že dvojica spolu nežije už od leta. Ondra fotografi načapali dokonca s novou ženou, a Tatiana sa údajne až z médií mala dozvedieť, že v Ondrovom živote je iná žena, tanečnica Zuzana Pilná.

Keď po čase českí fotografi zastihli Tatianu, vyzerala byť dosť zničená z rozchodu, ale potom sa začala správať celkom inak. A dôvod? Majú byť za tým rady terapeuta. Ten jej pomáha vyrovnať sa so situáciou, v ktorej sa ocitla. Podľa neho má Tatiana skúsiť urobiť veci, ktoré predtým nikdy neurobila...

A tak Tatianini fanúšikovia zaregistrovali na jej účte na sociálnej sieti pomerne nezvyčajné fotografie. Na tých prvých sa objavila s parohami v pozadí. Tatiana si síce takto vystrelila zo seba, keďže jej manžel už má za ňu náhradu, ale počtom parohov akoby chcela naznačiť, že neveru nezažila len jediný raz. Tak ženy, ako aj muži jej počin ocenili potleskom.

Teraz má Tatiana konečne po rozvode s Ondrom Brzobohatým. Vyrovnať sa s takou závažnou vecou v živote je však náročné, a každý to zvláda inak. Kým Ondřejovi Brzobohatému vyrovnať sa s rozvodom pomáha nová priateľka, ale najmä práca a hudba, Tatiana si našla iný spôsob, a to dosť drastický. Rozhodla sa absolvovať prísny rozvodový detox. Už aj tak dosť vychunutá Tatiana Kuchařová sa rozhodla podstúpiť 21-dňovú vegánsku detxikačnú kúru. Je to výzva, ale keď uvidíte, ako vyzerá Tatiana teraz, panujú obavy, či si touto výzvou neublíži ešte viac, veď pozrite tú jej vychudnutú postavu, FOTO v GALÉRII.