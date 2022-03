Kuchařová po rozchode s Brzobohatým do vankúša neplače: Ani nečudo, pozrite jej nové FOTO

Tatiana Kuchařová po rozchode s Ondřejom Brzobohatým priznala, že musela vyhľadať terapeuta. Teraz je však už všetko inak, tu je dôvod. FOTO ako dôkaz vnútri!

Keď Tatianu Kuchařovú zachytili českí fotografi po prvý raz od rozchodu s jej manželom Ondřejom Brzobohatým na verejnosti, bol na ňu smutný pohľad. Bola nenalíčená, neupravená, zničená. Neskôr Tatiana aj sama priznala, že rozchod ju vzal, najmä fakt, že jej ešte stále manžel sa už mal poobzerať inde a z Tatiany vlastne spravil paroháčku.

Tartiana priznala, že dokonca musela vyhľadať pomoc psychoterapeuta. A zdá sa, že jeho rady padli na úrodnú pôdu. Tatiana najprv prekvapila fotkami sa parohami nad hlavou, čím zrejme chcela naznačiť, že v ich manželstve tou podvádzanou bola ona. Dokonca sa na celej situácii dokázala už aj zasmiať. Terapeut jej ako súčasť liečby mal tiež poradiť, aby skúsila robiť veci, ktoré doteraz nikdy neurobila. Tatiana sa tak vypravila na výlet na severný pól, presnejšie do snehobieleho Laponska a pobyt v zasneženej krajine jej tiež prospel.

Hoci to vyzeralo, že do zasneženej krajiny sa Tatiana vybrala sama, po návrate z Laponska na letisku v Prahe čakalo fotografov prekvapenie. Tatianu totiž sprevádzal neznámy muž. Redaktorom českého Blesku sa snažila tvrdiť, že bola sama, potom však predsa len prezradila, že v Laponsku bola s kamarátom. A teraz je už jasné, že Tatiana do vankúša neplače, lebo sa pochválila novými fotkami a...

Nedávno Tatiana pripravila svojim sledovateľom ďalšie prekvapenie v podobe nových fotiek, tentoraz zo slnečného Miami, kde si užívala more a pláž. Tatiana vyzerala veľmi spokojne, fanúšikom však neunikol jeden detail... S kým že to v slnečnom Miami bola? Pozrite FOTO v GALÉRII!