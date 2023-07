Natáčanie filmov už v súčasnosti výrazne zjednodušilo množstvo počítačových trikov. Kedysi mali štáby oveľa náročnejšie podmienky a tie najzaujímavejšie kinohity často vznikali pár rokov.

Film Cesta do praveku z roku 1955 rozpráva príbeh štyroch chlapcov, ktorí sa symbolicky vydávajú na cestu naprieč dejinami Zeme. Dostávajú sa tak nielen na rôzne zaujímavé miesta, ale aj do prelomových momentov, ktoré ovplyvnili naše dejiny. Dnes by už bola hračka vytvoriť takýto film plný vizuálnych efektov. Stačili by šikovní grafici, ktorí by v postprodukcii dodatočne vytvorili magický svet okolo hlavných hrdinov.

Skutočnými machrami vo svojom remesle však boli filmári v minulosti. Vtedy museli byť pri vyrábaní trikov veľmi kreatívni, aby dokázali vniesť na filmové plátno dostatočnú dávku napätia a autentickosť. Dôkazom je aj video, ktoré zverejnili tvorcovia projektu Night Flight, v ktorom sa zaoberajú aj takýmito historickými zaujímavosťami.

V ňom ukázali práve zákulisie kultového filmu Cesta do praveku od režiséra Karla Zemana. Viaceré triky vtedy robili veľmi vynaliezavým spôsobom. Napríklad lozenie po chrbte dinosaura natočili pomocou schodov a malej makety, na ktorú sa sústredila pozornosť kamery. Prehistorickú rybu zase stvárnili vďake veľkej rekvizite, ktorú ovládali členovia štábu. Pozrite si všetky inšpiratívne triky vo videu a posúďte sami, akú náročnú prácu mali filmári v minulosti.

V zostrihu sa neobjavila ďalšia zo zaujímavých scén, keď veľký lejak nahrali vďaka dvom asistujúcim hasičom. Natáčanie tohto kultového hitu bolo tak pre všetkých zúčastnených veľkým zážitkom. Kvôli zložitému procesu výroby trvalo skompletizovanie Cesty do praveku dva roky. Jednotlivé scény sa natáčali v Nemecku, Česku a dokonca aj na Slovensku, kde chcel režisér urobiť niektoré zábery na rieke Váh.

Na filmovačku na Slovensku vtedy prišla aj rodina Karla Zemana. Jeho dcéra Ludmila pre portál Seredsity.sk po rokoch spomínala, že sa jej otec dokonca raz skoro utopil. Vo voľnom čase si chcel zaplávať v rieke a i keď bol výborný plavec, prúd ho zrazu strhol so sebou a režisér musel hodinu bojovať o svoj život. Jeho blízki to vtedy radšej štábu nepovedali, aby nemali o neho strach.

Počas práce u nás ochorel na zápal pľúc. Po krátkej hospitalizácii však chcel odísť predčasne domov, aby mohol dokončiť jeho milovaný film. Nedoliečená choroba mu neskôr zanechala trvalé následky na zdraví. Na Zemanovu počesť vzniklo v Prahe múzeum, ktoré sa venuje jeho tvorbe, vrátane Cesty do praveku.