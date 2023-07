Českej tenistke okorenila svadobný deň bývalá partnerka jej manžela. Zaľúbencom poslala pikantný odkaz.

Petra Kvitová sa na sociálnych sieťach pochválila veľkou novinkou. Za manžela si vzala svojho dlhoročného trénera Jiříno Vaňka, s ktorým ju však spája trochu kontroverzná minulosti. Športovkyňa ho totiž odviedla od partnerky a dvoch detí, čo jej mnohí fanúšikovia nedokázali odpustiť. Na tento podraz nezabudla ani Markéta, ktorá zamilovanému páriku adresovala v deň sobáša jeden provokatívny odkaz.

Tento dátum totiž nie je výnimočný iba pre Kvitovú a Vaňka. Kochtová sa po rozvode zamilovala do úspešného hokejového agenta Roberta Spálenku, s ktorým sa začala stretávať počas leta. „22. júl – dátum MÔJHO šťastia,“ napísala dvojzmyselne a s istou dávkou sarkazmu na svoje sociálne siete. Práve v tento júlový deň totiž pred rokmi začala randiť so svojím súčasným partnerom. Zároveň to však využila na to, aby opäť zdôraznila, ako jej bývalý manžel a jeho zverenkyňa v minulosti podkopali nohy a zlomili jej srdce.

Markéte Kochtovej zostala trpká spomienka na rozchod aj po tak dlhom čase od rozvodu. Sklamanie z Petry Kvitovej je o to silnejšie, že jej podľa českých médií v minulosti ponúkla pomoc v čase, keď na ňu páchateľ zaútočil nožom. Vtedy dokonca istý čas bývala u svojho trénera a jeho manželky.

Iskra medzi českou tenistkou a Jiřím Vaňkom vraj preskočila priamo pred očami jeho bývalej partnerky. Svoj vzťah však napriek tomu ešte dlho tajili. O ich láske sa klebetilo celý rok, pokiaľ ju oficiálne potvrdili. Tenisový tréner kvôli mladej zverenkyni hodil za hlavu svoj osemnásťročný vzťah a opustil aj dve deti, ktoré mal s Markétou. I kvôli tomu sa tým na verejnosti nechceli veľmi chváliť, pretože ich fanúšikovia neboli z tohto rozhodnutia nadšení. Najmä na sociálnych sieťach si tenistka vyslúžila množstvo slovných útokov, ktoré jej neboli príjemné.

Po ich zásnubách vo Wimbledone sa už situácia okolo nového páru upokojila a po skončení rozvodového konania sa pustili do budovania si spoločnej budúcnosti, ktorú zahŕňala i tajná svadba, ktorá sa uskutočnila v Čechách.