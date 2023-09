Raper Michael Kmeť (36), známy ako Separ, mal cez víkend milé rodinné starosti. So svojimi deťmi sa vybral na svadobnú hostinu.

Kým jeho kamaráti z Kontrafaktu svojím dlho avizovaným koncertom búrali pražskú O2 arénu, na čom sa podieľala aj raperova bývalá manželka Tina (39), Separ sa nahodil do netradične elegantného kompletu. Okrem toho, že ho v ňom nevidíme často, bol zaujímavý práve dôvod tohto outfitu. S deťmi Tiou Lilianou (8), volajú ju jednoducho Anička, a Leonardom (10), ktorého má Tina s futbalistom Richardom Lásikom, sa vybral na svadbu a k fotografiám stručne napísal: „Svadobčančíci feat. deti, manka, Nika&Tomáš prod. 2023.“ Za tento príspevok si vyslúžil pochvalné reakcie typu: „Rodina je najviac, super fotky, Separ.“ Určite k tomu prispeli čisto rodinné zábery, keďže raperova ex Cynthia sa už z jeho domu odsťahovala. Tým, že Tina sa zase po rozvode presťahovala len kúsok od Separa, môže tráviť on príjemný čas s potomkami, kedykoľvek chce.