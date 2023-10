Silvia Lakatošová skončila s organizovaním Miss Universe. Problémy s týmto projektom ju prenasledujú naďalej.

Posledný ročník Miss Universe SR skončil fiaskom. Silvii Lakatošovej nepomohlo ani spojenie so Zuzanou Plačkovou. Smutne preto musela oznámiť, že už v organizovaní tejto súťaže nebude pokračovať. Napriek tomu ešte za všetkým nemôže urobiť bodku. Nový Čas prišiel s informáciami, že ešte stále rieši finančné problémy, do ktorých ju dostali sponzori.

Denníku sa podarilo zistiť, že Lakatošová dodnes nedostala peniaze od dvoch hlavných sponzorov. Jedným z nich je medzi celebritami obľúbená klinika estetickej medicíny. Druhým je firma zameraná na vitamínové produkty, ktorá mala okrem finančného príspevku zaobstarať pre víťazku Karolínu Michálčikovú auto na rok zadarmo. Nakoniec nesplnila ani tento sľub. Informácie o nedodržaných zmluvách potvrdila aj bývalá šéfka tejto súťaže.

„Niektorí sponzori, reklamní partneri, svoje záväzky riadne nesplnili. Keďže je táto situácia v riešení, nebudem tieto subjekty bližšie konkretizovať,“ Lakatošová povedala pre Nový Čas. Riaditeľka Miss Universe SR už podľa ich zdrojov rieši celú záležitosť s právnikmi.

Kontroverzné reakcie na jedného sponzora

Zaujímavé na celom prípade je, že Silvia sa dostala do problémov kvôli firme, ktorá prostredníctvom jej súťaže propagovala kontroverzný produkt. Influencerka Petra Dzvoníková po finále skritizovala Plačkovú i Lakatošovú za propagáciu nevhodných produktov, ktoré sa podľa nej nezhodujú s hlavnou myšlienkou súťaže a sú zlým príkladom pre mladých ľudí.

„Netvárme sa, že fajčenie neexistuje, alebo akákoľvek závislosť. Ale Miss Vape je mimo moje chápanie. Keď sa niekto alebo nejaká inštitúcia stavajú do úlohy vzorov pre mladé dievčatá, tak by nemali podporovať takéto veci,“ vyjadrila sa známa influencerka. Dzvoníková konkrétne kritizovala vitamínové inhalátory na fajčenie, ktoré boli propagované počas tejto súťaže. Na jej stranu sa postavilo viacero ľudí, ktorým sa rovnako nepáčilo takéto spojenie.

Petra sa čoskoro dočkala odpovede od spoluorganizátorky minuloročnej miss Plačkovej, ktorá sa po dohode s Lakatošovou na jej adresu vyjadrila pre ňu typicky ostrým spôsobom. „Neznášam primitívnych ľudí a nenávidím, keď si niekto ide robiť na niečo promo, videnia a jednoducho sa stará do vecí, do ktorých je ho úplne ho*no,“ rozohnila sa Zuzana a pokračovala vo svojom tvrdom vyjadrení. „Ja viem, že možno nie si taká pekná a vlastne nie si pekná, že by sme ťa tam niekedy vybrali, ale príď na casting, my ti povieme, čo ti presne chýba a minimálne to bude určite rozum. To ti garantujem.“

Lakatošová a Plačková v tom čase paradoxne vehementne bránili sponzora, ktorý im nakoniec podkopal nohy. Aj kvôli tejto firme dodnes riešia nedostatok financií a poškodenie dobrého mena, keďže víťazka nedostala výhru, na ktorú mala nárok.

Šikovný organizátor vraj peniaze zoženie

Za problémami so sponzormi sa skrýva aj pandémia. Mnoho spoločností sa vtedy dostalo do krízy a ako prvé zoškrtali výdavky na marketingové aktivity. Podporovatelia takýchto súťaží sa preto hľadali čoraz ťažšie ako v minulosti a aj Lakatošová s Plačkovou zrejme kvôli tomu ochotne pristúpili na spoluprácu s firmou, ktorá v spoločnosti vyvolala vášnivé diskusie.

V roku 2002 bola pritom situácia úplne iná. Pre denník SME vtedy Silvia prezradila, že výška výnosov zo súťaže spočíva najmä na jej zručnostiach. „Zárobok závisí od šikovnosti organizátora – koľko peňazí zoženiete, ako to celé vymyslíte, aký bude program, čo do toho investujete,“ chválila sa v časoch, keď sa ešte firmy núkali ako sponzori podobných projektov a bili sa o to, kto získa nad konkurentmi výhodnejšiu pozíciu. Dnes je však situácia úplne iná a i kvôli tomu sa dostala Miss Universe SR do ťažkostí.