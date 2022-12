So slávnou Jiřinou Bohdalovou je to horšie, než všetci čakali. Čo sa jej stalo?

Nedávno čelila Jiřina Bohdalová (91) nechutnému útoku zo strany ostravského promotéra, ktorý ju obvinil z toho, že zrušila svoje vystúpenie v Ostrave preto, lebo už mala iný kšeft v Prahe, a pritom sa "vyhovárala" na zdravotnú indispozíciu. Legendárnej herečky sa útok veľmi dotkol, keďže v tom čase bola v skutočnosti naozaj chorá, našťastie to nebol covid-19, iba obyčajná chrípka, no v jej veku ani táto choroba nie je žiadna banalita.

Jiřina sa z chrípky postupne dostala, lenže potom sa objavili informácie, že herečka musela byť hospitalizovaná v nemocnici, navyše prestala komunikovať s novinármi, a to už sa začali šíriť obavy o ňu. Samotná Jiřina nedávno priznala, že ju vytrápila nielen chrípka. „Je to kus ťažkého života, stúpila som jednoducho zle a pohla sa mi chrbtica. Je to bolestivé. Je toho na ženskú dosť,“ posťažovala sa herečka pre televíziu Nova. No teraz sa prevalilo, že so slávnou Bohdalkou je to vážnejšie, než si všetci spočiatku mysleli.

Už pred niekoľkými dňami Bohdalová priznala, že je hospitalizovaná v Nemocnici na Homolke, kde sa o ňu stará profesor Petr Neužil (60), primár tamojšieho kardiologického oddelenia, ktorému Jiřina veľmi dôveruje. Ten sa vo vysielaní Pressklubu rádia Frekvence 1 ako Bohdalovej ošetrujúci lekár vyjadril k jej súčasnému zdravotnému stavu. „Darí sa jej zatiaľ nie úplne dobre, ale nemá kardiologickú diagnózu, to môžem prezradiť. Viac jej stav nemôžem komentovať, pretože nemám jej povolenie,“ uviedol veci na pravú mieru.

Jiřinu Bohdalovú už počas chrípky chytili silné bolesti chrbta. No až po niekoľkých vyšetreniach lekári prišli na to, z čoho pramenia. Herečka má zlomený stavec, čo je v jej veku veľmi nebezpečné. Ostáva veriť, že ju lekári v Nemocnici na Homolke zase "dajú dokopy". Populárna herečka musela aktuálne zrušiť väčšinu vystúpení. Potešujúca je pritom informácia, že Jiřina by sa vraj mala na javisku objaviť už v januári v divadle Na Jezerke! Tak snáď sa všetko na dobré obráti.