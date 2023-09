Manželka Karlosa Vémolu o seba dbá. Netají sa ani úpravami. Prečo Ceterovej vadia prirodzené ženy?

Lela Ceterová (34) chce vyzerať dokonalo. Netají sa ani tým, že podstúpila viaceré plastické operácie. Pomáhajú jej v tom, aby bolo so sebou spokojná. Vo svojom živote sa však často stretáva s kritikou. Niektorí fanúšikovia jej doslova prajú, iní jej píšu nepríjemné komentáre.

"Viete, čo má udivuje? To, že som slobodná krajina akždý môžeme vyzerať tak, ako chceme. Keď sa niekomu páči byť potetovaní, mať piercingy všade, alebo mať ružové vlasy, tak prečo nie? Keď sa chce niekto vylepšiť plastikou, tak prečo nie? Ale vy budete stále dookola súdiť. Prečo? Keď je niekto tlstý, tak ho nesúdite, ale ak niekto podstúpi plastiku, tak sa môžete zblázniť,“ uviedla Lela Ceterová na sociálnych sieťach.



"Veď si môžeme s telom robiť, čo chceme. Nikdy nesúďte podľa vzhľadu. Bola som vychovaná sa k druhým ľuďom správať s rešpektom a s úctou, bez ohľadu na to ako človek vyzerá. V živote by som nikoho nesúdila. Srdce by mi to nedovolilo,“ povedala otvorene.



"Nechápem, prečo ženy, ktoré sú prirodzené budú útočiť na ženy ako som ja a ktoré podstúpili plastiku. Ja nikdy nebudem na nikoho útočiť. My ženy, ktoré chodíme na plastické operácie, nesúdime ženy, ktoré tam nechodia. My totiž akceptujeme druhé a to je krásne,“ podotkla dvojnásobná matka. Nechápe vraj ženy, ktoré útočia, sú prirodzené a oháňajú sa tým, hoci nie sú stopercentné.



"Prečo teda prirodzené ženy, ktoré aj bojujú za prirodzenosť chodia na vlasy, nechty, na výplne, maľujú sa a holia a nevie, čo všetko? Pokiaľ ste také prirodzené, tak sa o seba prestaňte starať a ukážte svoju prirodzenosť taká, aká naozaj je. To by bolo zaujímavé, že? Ale starať sa do druhých je zaujímavejšie. Paradox dnešnej doby,“ dodala na záver Ceterová.