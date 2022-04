Lela Ceterová sa pochválila fotkou s deťmi. Neskutočné, ako ten jej syn vyzerá, pozrite foto!

O známom páriku Lele Ceterovej a Karlosovi Vémolovi by v pohode mohli nakrútiť aj telenovelu. Lela sa pri Karlosovi nenudí, a keby náhodou aj áno, dokážu si obaja vyrobiť "vzrúšo" na počkanie. Pred nedávnom sa o to postaral Karlos, keď svoju polovičku Lelu, matku svojich dvoch najmladších detí obvinil, že ho len šesť týždňov po pôrode syna Rockyho podviedla. Dokonca s jeho kamarátom. ZHrozil dokonca definitívny rozchod, ale ako to už u tejto dvojice býva, bolo to trochu inak. Dvojica dokonca skloňuje slovo svadba a momentálne je z nich šťastná rodinka, ktorá sa stará o dve malé deti.

Lela sa na sociálnej sieti zvykne pochváliť nielen svojimi fotkami, na ktorých vyzerá, akoby ani nikdy nerodila. Dostatok priestoru poskytuje aj svojím dvom potomkom, dcére Lili a synovi Rockymu, ktorých, ako každá mama, považuje za najviac vo svojom živote. Najnovšie sa pochválila spoločnou selfie s deťmi, ku ktorej pripísala takéto vyznanie: "Za toto som v mojom živote najviac vďačná.... za moju rodinu a nič viac. Konečne mi vyšla selfie momentka s mojimi deťmi ."

Leline sledovateľky si neodpustili poznámku na jej adresu: "Umelé mihalnice, pusa, zuby, nechty, ale detičky sú krásne," napísala jej Izabela k fotke, na ktorej síce bolo vidno obidve deti, ale malý Rocky bol otočený chrbtom. Aspoň že tie deti jej fanúšička "vzala na milosť". Zato nedávno sa Lela pochválila na sociálnej sieti aj kompletnou fotkou ich rodiny, kde Rocky bolo vidno do tváre, a to všetci sledovatelia len pozerali. Aha, ako to dieťa vyzerá, pozrite FOTO v GALÉRII.