Karlos Vémola a jeho Lela si užívajú svadobnú cestu na Mauríciu, ale...

Po turbulentných mesiacoch sa vybrali relaxovať bez detí, a tak konečne majú čas pre seba. Karlos Vémola a jeho Lela na sociálnej sieti zverejňujú fotky z ich svadobnej cesty na Mauríciu. A že si to tam naozaj užívajú, veď pozrite tie zábery v GALÉRII.

No hoci sú fotky, ktoré zverejňujú, celkom vydarené a zaujímavé, aj tak sa nimi všetkým nezavďačia. Lela nedávno zverejnila svoju fotku v plavkách a hneď sa strhla mela. Nielenže v miniatúrnych plavkách v plnej paráde ukázala svoje "vylepšené" vnady. Fanúšičkám padol pohľad aj na niečo iné.

Lela celkovo svojím vzhľadom svoje fanúšičky dosť provokuje. Všímajú si nielen jej bujné vnady, ale tentoraz im padli do oka aj jej podľa nich obrovské nohy, najmä jej chodidlá, veď pozrite FOTO v GALÉRII. „Ježiš, to sú hnáty,“ okomentoval ktosi jej bosé nohy. „Nehovorte dvakrát, alebo celé dni bude zháňať plastického ortopéda, ktorý jej ich skráti, keď so sebou nikdy nebola spokojná a musela všetky operácie podstupovať,“ rypla si ďalšia z fanúšičiek. No ani Lela si nedala skákať po hlave a hneď mala poruke odpoveď: „Viete, že mi to nevadí. Nie som dokonalá a je mi to jedno. Mám rada svoje nohy a na žiadnu operáciu by som s nimi nešla.“