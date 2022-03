Narodenie dcéry Leoša Mareša riadne zmenilo, omladol hádam aj o desať rokov.

Po tom, ako Leošovi Marešovi skrachoval vzťah s matkou jeho detí Monikou Marešovou Poslušnou, odsťahoval sa z ich spoločného domu a striedal nielen podnájmy, ale aj ženy, a nie a nie sa usadiť. Po jeho boku sa vystriedalo viacero krásavíc, zväčša modeliek, až napokon stretol tú pravú, opäť Moniku (Koblížkovú). S tou bol ochotný opäť vliezť do chomúta a povráva sa, že zamilovanej dvojici už k šťastiu chýbalo len spoločné dieťa. A to už teraz konečne majú. Ich vytúžená dcéra Alex je na svete a podľa Leošových fanúšičiek je celá po slávnom tatkovi.

Ešte pred narodením dcéry sa Leoš rozhodol vymeniť luxusný podnájom za vlastné bývanie, ktoré ho stálo astronomickú sumu, rovných 39 miliónov českých korún (cca 1 milión 435 tisíc eur). Ide o penthous (strešný byt) na území Břevnova v Prahe. A je to naozaj veľkorysý byt, jeho podlahová plocha je 257,1 m2 a má ešte aj terasu o rozlohe 111m2. Je v ňom obývacia izba o rozlohe 90 m2, chodba (25 m2), dve kúpeľne (15 m2 a 5 m2), dve spálne (20 m2 a 22,13 m2), ďalšie dve menšie terasy o rozlohe 31,3 m2, dve komory a pracovňa (25 m2).

Byt je skutočne veľkorysý, má takmer trojmetrové stropy a veľkoplošné okná od podlahy k stropu, dubovú podlahu s podlahovým vykurovaním. O tom, že kúpeľne sú luxusne vybavené, ani písať netreba. Z bytu má dvojica obrovskú radosť, a ako sa vyjadrila Leošova manželka Monika Koblížková, je to ich prvé vlastné spoločné bývanie. "Urobili sme si radosť a zainvestovali sme do niečoho iného, než je cestovanie," povedala pre portál super.cz Monika. Tá tiež prezradila, že na celkovom dizajne bývania sa aktívne podieľala. "Je to moderné, ale chcela som, aby to bolo zároveň útulné, nič hotelové," priznala.