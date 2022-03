Lucie Vondráčková na nočnom rande: To s kým sa zase dala dokopy, FOTO vnútri! Veď ten muž je...

Tá si teda vie vybrať! Luciu Vondráčkovú od rozvodu s Tomášom Plekancom už spájali s kdekým, ale aha, s kým ju teraz prichytili na nočnom rande.

Hoci od rozvodu Lucie Vondráčkovej s Tomášom Plekancom uplynul už nejaký ten rok, speváčka je stále sama. Kým jej bývalý sa už stihol šťastne oženiť s Luciou Šafářovou a po dcére Leontýnke čakajú ďalší prírastok do rodiny, Vondráčková tvrdí, že momentálne nikoho nehľadá, prioritou sú pre ňu jej dvaja synovia a práca.



Aj napriek tomuto tvrdeniu však Luciu Vondráčkovú od rozvodu s Tomášom Plekanocm spájali už s peknou kôpkou mužov. Ešte počas manželstva s Tomášom Plekanocm sa povrávalo, že niečo má s hercom Matějom Hádkom. Po návrate z Kanady do Prahy ju zase spájali so športovcami, parkouristom Tomášom Zonygom a bývalým hokejistom Markom Peksom. Lucie však nikdy žiadny vzťah nepotvrdila.



Minulý rok preto všetkých prekvapila, keď nečakane priznala vzťah s moderátorom a bývalým členom chlapčenskej skupiny T-Boyz. Našlo sa aj dosť takých, ktorí pochybovali o tom, že je to vôbec pravda. Skôr im to prišlo ako snaha cez nový vzťah nasmerovať pozornosť na Luciin nový klip. Zlé jazyky dokonca tvrdili, že Lucie potrebovala vyrukovať s novým vzťahom aj preto, lebo vedela o blížiacej sa svadbe jej exmanžela Tomáša Plekanca s Luciou Šafářovou, ktorá sa konala koncom septembra minulého roka.



A najnovšie podľa českého portálu blesk.cz pristihli fotografi Luciu Vondráčkovú na prechádzke večernou Prahou so známym hercom. Ide o syna niekdajšieho slávneho českého hokejistu, ktorý sa herectvom živí v podstate už do detstva. Ako malý chlapec účinkoval napríklad aj v legendárnom seriáli Pan Tau, v neskorších rokoch sa do povedomia dostal účinkovaním v množstve českých televíznych seriálov (Malý pitaval z velkého města, Dobrodružstvá kriminalistiky, Doktoři z Počátků, Ohnivé kuře, Slunečná) , aj ako dabér Toma Cruisa alebo Charlieho Sheena.