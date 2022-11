Lucie Vondráčková pri mladom priateľovi len tak žiari, má sa pri ňom lepšie ako pri Plekancovi, pozrite FOTO ako dôkaz.

Odkedy sa Lucie Vondráčková rozviedla so svojím manželom Tomášom Plekancom, o svojom súkromí sa baviť nechcela. A týkalo sa to nielen jej synov, ale aj jej prípadného nového partnera. Lucie si jednoducho súkromie strážila a bola ochotná baviť sa len o práci, ktorej má, našťastie, stále dosť.

Hoci sa Lucii po rozvode akosi v láske nedarilo, jej početné fanúšičky jej nový vzťah priali. Minulý rok síce potvrdila, že randí s moderátorom Petrom Vojnarom, ale bol to taký zvláštny vzťah, málokto veril tomu, že sú spolu naozaj a že to nie je iba marketingový ťah. Napokon, aj fakt, že sa Vojnar po rozchode s Luciou vrátil k bývalej priateľke, s ktorou sa kvôli Lucii akože rozišiel, tiež o niečom svedčí...

Lucie však tento rok všetkých šokovala svojím novým objavom. Jej novou láskou je o 18 rokov mladší MMA zápasník Zdeněk Polívka. Lucie ho prestala skrývať a už párkrát sa s ním objavila v spoločnosti, naposledy dokonca na Slavíkoch, kde ju ako jediný partner sprevádzal len jej dnes už bývalý manžel Tomáš Plekanec.

Na Slavíkoch Lucie o svojom priateľovi aj prehovorila. „Ako sa hovorí, odriekaného najväčší krajec. Keď si niečo zakážete a poviete si, že je to úplná blbosť, tak vám to osud nadelí. Ako hovorila Marie Rottrová, keď spolu budeme aspoň jeden rok, tak sa to oplatí. Mne sa páči, že v tomto čase žijeme teraz a tu, tak je to najviac,“ povedala otvorene speváčka, ktorá prišla v skupine priateľov, kde bol aj Zdeněk.

Lucie sa na slávnostný večer nahodila do hriešne zvodného outfitu, pozrite FOTO v GALÉRII. Jej priateľ miestami nevedel, kam s očami a potom... Budete len pozerať, čo Luciin Zdeněk spravil, také niečo možno nezažila ani s Plekancom, pozrite FOTO ako dôkaz v GALÉRII.