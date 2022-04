Rozvedenej Lucii Vondráčkovej sa páni nedokázali pozrieť do očí. Tu je dôvod, FOTO!

Hoci je z Lucie Vondráčkovej dávno dvojnásobná mama a nedávno oslávila 42. narodeniny, stále pôsobí mladistvým dojmom, a to nielen tým, ako vyzerá, ale aj štýlom obliekania. Až jej poniektorí vyčítajú, že sa stále štylizuje do dievčaťa, ktoré kedysi uvádzalo známu Marmeládu. No keď sa Lucie nedávno objavila v spoločnosti, pánom skoro vypadli oči. Jej outfit už s dievčatkom nemal veľa spoločného. Lucie totiž v odvážnych šatách odhalila viac, než možno chcela...

Pravdou však je, že Lucie svojím zjavom ani náhodou nepripomína zrelú ženu, akou by podľa veku pomaly mala byť. Speváčka síce nedávno priznala, že po štyridsiatke aj ona už začína bojovať s prvými vráskami, ale nie je to zatiaľ až nič dramatické. Našli sa však aj takí, ktorí ju podozrievali z plastických úprav zovňajšku, keďže Lucie priznala pravidelné návštevy istej estetickej kliniky. Tam však zvykne podstupovať len neinvazívne kozmetické zákroky, ktorými si speváčka udržuje mladistvý a svieži vzhľad.

V prípade Lucie veľkú úlohu zohráva jej starostlivosť o pleť, ale tiež aj genetika, veď pozrite, ako v mladosti vyzerala jej mama. Lucie je rovnako prírodný typ, ako ona. A keď sa nedávno objavila v spoločnosti filmovom festivale Febiofest v ozaj odvážnej róbe, všetkým muselo byť jasné, že na jej tele žiadne umelé zásahy ani plastiky nateraz nemá. Lucii to skutočne seklo a fanúšičky jej polichotili, že vyzerá ako Kate Middleton, Veď pozrite FOTO v GALÉRII.