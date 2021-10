Lucii Vondráčkovej ide karta, môže sa z toho len tešiť. A potešila aj svojich fanúšikov. Aha, čím.

Speváčka a herečka Lucie Vondráčková si v nie tak dávnej minulosti prešla pomerne nepríjemným obdobím, keď sa jej prestalo dariť tak v súkromí, ako aj v práci. V osobnom živote jej skrachoval vzťah s manželom Tomášom Plekancom a v práci to tiež nebola žiadna sláva. Jej kanadský film Perfect Kiss u českých divákov nezarezonoval.

Lenže ako sa hovorí, čo človeka nezabije, to ho posilní. Zdá sa, že Lucie Vondráčková má to zlé už za sebou. Pred pár mesiacmi sa dala dokopy s moderátorom a niekdajším členom chlapčenskej kapely T-Boyz Petrom Vojnarom. Ich vzťah je síce len v začiatkoch a zatiaľ sa iba spoznávajú, no obaja tvrdia, že si navzájom sadli, majú rovnaký humor. A uvidí sa, čo prinesie budúcnosť.

A Lucii sa darí aj v práci, a to napriek tomu, že prežívame obdobie pandémie korony, ktorá pripravila o prácu množstvo ľudí práve z umeleckej brandže. Lucie tvorí jednu pesničku za druhou a nakrúca k nim klipy, čo teší jej veľkú fanúšikovskú základňu.

Pred vyše mesiacom potešila svoje fanúšičky, ale aj pánov piesňou „Vzkaz v láhvi“ a klipom k nej. Mnohí jej písali, že pri počúvaní skladby a pozeraní klipu mali zimomriavky. No nielen fanúšikovia, aj Lucie Vondráčková mala pri nakrúcaní klipu zimomriavky, pretože sa nakrúcal za pomerne chladného počasia a dosť záberov sa nakrúcalo v studenej vode. Vznikli tak, na Luciu možno až príliš odvážne zábery, veď pozrite v GALÉRII.