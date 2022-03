Lucie Vondráčková zmenená na nepoznanie, to že je ona? Veď tá teraz vyzerá celkom ako... FOTO

Lucie Vondráčková sa pochválila novými fotkami, fanúšikovia ju nespoznávali. Aha, ako teraz vyzerá!

Hoci Lucie Vondráčková nedávno oslávila už 42. narodeniny, stále vyzerá ako dievčatko. Môže za to jednak štíhla postava, ktorú si však neudržiava cvičením. Má na to jednoduchší spôsob, všade chodí pešo, a to jej celkom stačí. Samozrejme, ako priznala pred časom, nejedáva žiadne "hlúposti", aby zbytočne nepriberala.



Lucii sa však už celé roky darí udržiavať dievčenský vzhľad, až ju za to mnohí kritizujú, že už je predsa len zrelá žena, a tak štylizácia do dievčatka sa k nej už nehodí. Nuž, niektoré dámy si pribúdajúce roky pripúšťajú možno trochu ťažšie.



Lucie Vondráčková však určite nepatrí k tým ženám, ktoré sa snažia zostať za každú cenu mladé hoci aj pomocou skalpela. Nedávno dokonca priznala vrásky, vraj sa to u nej zlomilo po štyridsiatke a rieši to zatiaľ iba krémami.



Nedávno však predsa len podstúpila jednu zmenu, a keď na sociálnu sieť zavesila nové fotky, fanúšikovia ju takmer nespoznali. Lucie totiž zmenila účes a najmä muži z nej boli celkom paf. Tí jej rovno napísali, že tak dobre nevyzerala ani pred dvadsiatimi rokmi. A ženy sa zhodli, že túto zmenu mala urobiť už dávno. Veď pozrite nové FOTO, ako teraz Lucie vyzerá.