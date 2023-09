Lukáš Adamec rok po tajnej svadbe prehovoril: Nie je to so mnou jednoduché

Spevák Lukáš Adamec prezradil svoje dojmy pri príležitosti prvého výročia svadby s manželkou Zuzanou.

Bývalý superstarista Lukáš Adamec (36 )sa len pred rokom v úplnej tichosti oženil so svojou partnerkou, o ktorej sa verejnosť dozvedela len predminulý rok v marci. Svoje áno povedal ryšavke Zuzane a po všetkých tých skrývačkách zverejnil aj ich prvé svadobné foto.

Do povedomia verejnosti sa dostal najmä vďaka výhre v speváckej šou SuperStar v roku 2011. Odvtedy si Lukáš išiel viac menej svojou cestou a pracoval na vlastnej kapele. Istú dobu nebolo o ňom veľmi počuť a zrazu všetkých prekvapil, keď sa v tajnosti oženil... Už po druhýkrát.

Lukáša sme aj oslovili s otázkou, aké majú so ženou prvé výročie od svadby? "Teším sa z toho, že je Zuzka prvý rok mojou manželkou, hoci sme boli spolu už dlhšie. Som rád, že je práve ona mojou ženou a ja môžem byť jej mužom. So mnou to totiž vôbec nie jednoduché,“ priznal Adamec. "Skúste mi radšej zavolať o 20 rokov, potom to bude zaujímavejšie,“ dodal spevák so smiechom.

Spevákovi fanúšikovia sa krásnu novinku pred jedným rokom dozvedeli až vtedy, keď sa pozvaní svadobní hostia na sociálnych sieťach začali deliť zábermi z veselice. A to sa už naozaj nedalo dlhšie tajiť. Spevák preto vyšiel s pravdou von. Napokon sám zverejnil oficiálne fotky zo svadby. Samotná výzdoba bola veľmi noblesná a rozhodne sa bolo, na čo pozerať.

Z prvého manželstva s Miriam má Adamec dve deti. Ženil sa po prvýkrát už ako dvadsaťšesťročný. Je otcom syna Tea a má o dva roky mladšiu dcérku Leu.